Pronostici Charles Schwab Challenge 2022, il PGA Tour torna in gioco dopo il Major del Pga Championship vinto da Justin Thomas che ci ha mandato ancora una volta in cassa con quota @13. Si torna a giocare anche all’European Tour (DP World Tour) con l’Open di Olanda che in passato ci ha regalato felici ricordi, come la quota storica di Ashun Wu vincente @125, la più alta mai incassata in una singola giocata (su tutti gli sport), record che resiste da quell’edizione del 2018.

Risultati Golf: si batte cassa anche al Pga Championship con JT

La settimana scorsa è arrivato un altro colpo vincente con i pronostici Golf sul nostro canale Telegram VIP BETTING MANIAC, e lo abbiamo fatto al major del Pga Championship vinto da Justin Thomas con una grande rimonta che ci è valsa una quota @13 a cui aggiungiamo anche le top-20 di Matt Fitzpatrick @2.80 e di Max Homa @3.50.

Pronostici Charles Schwab Challenge 2022: tracciato e statistiche

Dopo i fasti di Southern Hills, questa settimana si torna col Charles Schwab Challenge dal classico Colonial Country Club, con un Field ad invito di primo piano visto che c’è il fresco vincitore del Pga Championship, Justin Thomas e quello che ha battuto al playoff, Will Zalatoris, ma ci sono anche il campione in carica Jason Kokrak, Sam Burns, Tony Finau, Max Homa, Viktor Hovland, Collin Morikawa e Jordan Spieth.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Jason Kokrak (-14); 2020: Daniel Berger (-15); 2019: Kevin Na (-13); 2018: Justin Rose (-20); 2017: Kevin Kisner (-10); 2016: Jordan Spieth (-17); 2015: Chris Kirk (-12); 2014: Adam Scott (-9); 2013: Boo Weekley (-14); 2012: Zach Johnson (-12); 2011: David Toms (-13); 2010: Zach Johnson (-21).

Il tracciato è un par-70 da 7,209 yards, con greens in puro Bentgrass. Qui sono fondamentali le statistiche di: Birdie or better, Approach, Off The Tee, Par 4, Putting (Bentgrass).

Pronostici Charles Schwab Challenge 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vi segnalo Jordan Spieth @13.00 che ho provato anche la settimana scorsa e che gioca per la 10° volta al Colonial dove ha vinto nel 2016 e dove aggiunge anche un triplo runner-up e 8 top-15, è casa sua e qui in carriera ha una media pazzesca di 67.64 colpi su 36 rounds. Oltre allo storico di Spieth su questo tracciato, vi dico anche che si presenta come migliore nella media delle statistiche principali che vi ho citato prima.

Al 2° posto nella media delle statistiche troviamo Tony Finau @41.00, quindi la sua quota è di valore e da provare con un piccolo investimento, anche se in questa stagione Finau sta faticando più del solito a trovare costanza. Potrebbe farlo qui al Colonial su un tracciato che alla carta si adatta bene alle sue caratteristiche e lo abbiamo visto anche col 2° posto del 2019 dietro a Kevin Na. Su questo tracciato Finau ha giocato 6 volte, superando sempre il taglio e non facendo mai peggio di un 34° posto.

La quota alta la gioco su Sebastian Munoz @61.00, un altro di casa in Texas e che si presenta in un momento positivo e di forte crescita con diversi risultati importanti nelle ultime settimane. Manca la vittoria, magari arriverà qui dove ha già fatto 3° lo scorso anno. Buon put su greens in Bentgrass.

European Tour (DP World Tour): Dutch Open 2022

Dopo la pausa per il Pga Championship torna in gioco anche il DP World Tour col l’Open d’Olanda, un tempo KLM Open, anche se la compagnia aerea ha abbandonato la sponsorizzazione ed ora parliamo semplicemente di Dutch Open 2022.

Dal Field non emerge un vero e proprio favorito nelle lavagne degli scommettitori che danno tutte quote alte. Bernd Wiesberger stacca leggermente Thomas Pieters e Ryan Fox. Segnaliamo anche Jordan Smith, Adrian Meronk, Rasmus Hojgaard e il campione del British Masters, Thorbjorn Olesen.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Kristoffer Broberg, 275/1; 2019: Sergio Garcia, 16/1; 2018: Ashun Wu, 125/1; 2017: Romain Wattel, 175/1; 2016: Joost Luiten, 18/1; 2015: Thomas Pieters, 55/1; 2014: Paul Casey, 25/1; 2013: Joost Luiten, 20/1; 2012: Peter Hanson, 22/1; 2011: Simon Dyson, 25/1; 2010: Martin Kaymer, 12/1.

Si gioca al Bernardus Golf, un tracciato nuovo, un par-72 da 7,425 yards con fairways molto ampi e greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green; e Putting.

Per l’European Tour ho scelto 4 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Il nome che vi segnalo è ovviamente quello della quota alta di Ashun Wu @91. Sarà difficile ma lo proviamo dopo la storica vittoria del 2018, e non lo facciamo solo in memoria della grande cassa da record del passato, ma anche perchè Wu si presenta bene a questo torneo e se ci seguite su Telegram sapete che lo avevamo segnalato anche nell’ultimo torneo del DP World Tour prima della pausa.