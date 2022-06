Pronostici the Memorial Tournament 2022 del PGA Tour e Porsche European Open del DP World Tour (European Open). Vediamo le nostre scommesse sul golf una settimana dopo la vittoria in rimonta di Sam Burns sul numero uno al mondo, Scottie Scheffler, al Charles Schwab Challenge.

Pronostici the Memorial Tournament 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana il PGA Tour ha in programma un torneo storico, il The Memorial Tournament con un Field di livello, ad iniziare dal campione in carica Patrick Cantlay (che vinse anche l’edizione del 2019) ma ci sono anche Jon Rahm, Cameron Smith, Collin Morikawa, Viktor Hovland, Rory McIlroy, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama, Will Zalatoris, Matt Fitzpatrick, Billy Horschel, Joaquin Niemann ed Abraham Ancer.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Patrick Cantlay (-13); 2020: Jon Rahm (-9); 2019: Patrick Cantlay (-19); 2018: Bryson DeChambeau (-15); 2017: Jason Dufner (-13); 2016: William McGirt (-15); 2015: David Lingmerth (-15); 2014: Hideki Matsuyama (-13); 2013: Matt Kuchar (-12); 2012: Tiger Woods (-8); 2011: Steve Stricker (-16); 2010: Justin Rose (-18).

Il tracciato è lo storico Muirfield Village GC, un par-72 da 7,533 yard con greens in Bentgrass, disegnato da Jack Nicklaus, anzi questo è il ‘Jack’s Tournament. Le statistiche principali per fare bene sono quelle di: Approach, Ball Striking, Par4 Scoring, Putting (Bentgrass).

Pronostici the Memorial Tournament 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vi segnalo Viktor Hovland @26.00 che è il 4° migliore del Field come media nelle statistiche più importanti che vi ho segnalato prima. Hovland è un giocatore in ascesa che conta già 3 titoli PGA ed è al numero 7 nel world ranking. Ha chiuso 3° qui al 2020 Workday e la settimana scorsa ha chiuso 21° al Charles Schwab ma ha tenuto ottimi numeri in Total Driving, Strokes Gained Off the Tee e Strokes Gained Putting che fanno ben sperare anche al Memorial.

Quota alta su Mito Pereira @46.00, altro giocatore in ascesa. Il cileno ha chiuso 7° la settimana scorsa. Non sempre mi piace il suo gioco e le sue scelte in certi momento del torneo, ma parliamo di un talento cristallino che a questa quota va provato. Mito è 11° nel Field come media nelle statistiche più importanti, inoltre il suo miglior put lo gioca su greens in Bentgrass.

Vi segnalo anche un Testa a Testa interessante su due big, TaT 72 Buche Jon Rahm v Rory McIlory: RAHM @1.85. Lo spagnolo è il grande favorito e i motivi sono diversi, ad iniziare dalla media delle statistiche più importanti che lo vede in testa all’intero Field. Vero che al 2° posto c’è proprio Rory, ma McIlory non ha mai brillato recentemente qui, mentre Rahm ha vinto questo torneo nel 2021.

European Tour (DP World Tour): Porsche European Open 2022

La settimana scorsa in Olanda è arrivata la vittoria di Victor Perez che era quotato @50, grosso colpo per chi ha puntato sul francese che ha messo in mostra un put caldissimo. Questa settimana la carovana del DP World Tour si sposta in Germania ad Amburgo, con l’European Open che torna in calendario dopo diversi anni d’assenza. Field che vede Tommy Fleetwood come stella del Field e favorito dalle quote. Da segnalare anche le presenze di Adrian Meronk, Robert MacIntyre, Jordan Smith, Rasmus Hojgaard e il già citato Victor Perez.

Il tracciato del Green Eagle Golf Courses presenta in verità tre diversi tracciati. Questa settimana si giocherà sul North Course che è un par-73 da 7.863 yard. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2021, Marcus Armitage, 80/1; 2019, Paul Casey 7/1; 2018: Richard McEvoy 125/1; 2017: Jordan Smith 40/1; 2016: Alex Levy 45/1; 2015: Thongchai Jaidee 55/1.

Per l’European Tour ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram.