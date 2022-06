Pronostici RBC Canadian Open 2022 per il PGA Tour, ma si gioca anche il DP World Tour col Volvo Scandinavian Mixed , ma questa settimana si gioca anche lo speciale LIV Golf Event Invitational a Londra con un Field d’eccezione, il tutto ad una settimana dallo US Open, l’evento più atteso nel mondo del Golf.

Pronostici RBC Canadian Open 2022: Field, tracciato e statistiche

Arriviamo dalla vittoria di Billy Horschel al the Memorial Tournament e questa settimana il PGA Tour ha in programma l’RBC Canadian Open che si gioca a Toronto al St George’s Golf & Country Club. Field interessante ad iniziare da Rory McIlroy, il campione in carica di questo torneo, anche se l’ultima edizione si è giocata nel 2019 ed eravamo in un altro tracciato.

Quello dell’edizione 2022 è un classico tracciato corto par-70 da 7,014 yards con greens in Luminary Creeping Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Par-3, Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Rory McIlroy (-22); 2018: Dustin Johnson (-23); 2017: Jhonattan Vegas (-21); 2016: Jhonattan Vegas (-12); 2015: Jason Day (-17); 2014: Tim Clark (-17); 2013: Brandt Snedeker (-16); 2012: Scott Piercy (-17); 2011: Sean O’Hair (-4); 2010: Carl Pettersson (-14).

Pronostici RBC Canadian Open 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 7 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito gioco Cameron Smith @13.00 che aveva iniziato il 2022 alla grande con le vittorie di Kapalua e TPC Sawgrass . Ottimo nelle statistiche di Approach e Par-3 , Smith si difende bene anche in molte altre statistiche ad iniziare dal putting molto importante qui. Domenica scorsa ha deluso molto nel finale al The Memorial, chiudendo comunque con un positivo T13, in ripresa dopo un mese negativo. Credo sarà protagonista anche questa settimana.

Quota alta su Keith Mitchell @46.00 che ha molto valore visto che parliamo del 7° miglior giocatore del Field nella media delle statistiche più importanti che vi ho riportato prima. Di recente ha giocato bene al PGA Championship col 7° posto che è il suo miglior risultato in carriera ad un major e ha chiuso 18° la settimana scorsa al Memorial dove era tra i primi dopo 36 buche. Il suo meglio lo da su greens in Bentgrass, come nella vittoria del 2019 al Honda Classic.

European Tour (DP World Tour): Volvo Scandinavian Mixed 2022 e LIV Golf Event

Si gioca anche il European Tour col particolare torneo del Volvo Scandinavian Mixed 2022 su cui limitiamo molto le giocate visto che si parla di un nuovo format che mixa appunto DP World Tour e Ladies European Tour dopo la vittoria di Jonathan Caldwell nell’edizione del 2021, giocatore dato @150 volte la posta in quell’occasione.

Il Field e le lavagne dei bookmakers sono guidati dalla stella di casa Alex Noren, che però non si presenta al meglio a questo evento. Da segnalare un altro idolo di casa, Henrik Stenson, oltre ad Alexander Bjork e non dimentichiamoci del nostro Edoardo Molinari che sta attraversando un ottimo momento di forma.

Il tracciato è quello del Halmstad Golf Club a Tylosand, vicino a Gothenburg, un par-72 molto corto da 6,909 yard (6.681 per le donne). Qui segnalo una sola giocata, un Testa a Testa che trovate su SNAI con TaT 72 Buche Sebastian Soderberg v Johannes Veerman: VEERMAN @1.95. Il californiano è motivato per rientrare nella top-100 e qualificarsi per il prossimo US Open. L’ho visto bene la settimana scorsa col 10° posto in Germania dopo che non aveva superato 5 tagli in 6 tornei. Lo vedo meglio rispetto a Soderberg su cui ho anche puntato in top-20 di recente andando in cassa, ma questa volta preferisco Veerman che potrebbe giocare anche per la vittoria qui.

Questa settimana si gioca anche il nuovo LIV Golf Event Invitational da Londra dove ci sarà un Field davvero di primo piano, con la super star Dustin Johnson che è anche il grande favorito per la vittoria finale davanti a Louis Oosthuizen, Talor Gooch, Sergio Garcia e Kevin Na. Ci sarà anche Phil Mickelson, sono quindi molte le stelle che hanno abbracciato questo progetto. Sono infatti presenti 16 giocatori attualmente nella top-100 del ranking mondiale, tra cui Bernd Wiesberger @16.00 che è il giocatore su cui ho deciso di puntare.

Le giocate sul GOLF (e tanto altro) le trovate come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram.