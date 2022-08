Pronostici FedEx St Jude Championship 2022. Prendono ufficialmente il via dal TPC Southwind i playoffs FedEx Cup del PGA Tour con i migliori 125 della classifica stagionale, e solo in 70 passeranno il taglio verso il BMW Championship, secondo atto dei playoffs. Si gioca anche l’ISPS Handa World Invitational del DP World Tour, andiamo a vedere le nostre scommesse Golf.

Pronostici FedEx St Jude Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Lo avevamo consigliato in testa a testa, ma si poteva anche giocare vincente e lo avevamo scritto chiaro la settimana scorsa, Joohyung Kim non fa calcoli, gioca per vincere e ha vinto il Wyndham, ultimo atto della regular season della stagione di Golf PGA Tour che ora apre i playoffs col FedEx St Jude Championship 2022.

Il Field conta i 125 migliori della classifica stagionale e solo in 70 passeranno al BMW Championship per la prima volta al Wilmington Country Club e da li i migliori 30 si giocheranno tutto nella consueta finalissima ad East Lake col Tour Championship. In questo torneo troviamo ovviamente il meglio del PGA, ad iniziare dal favorito dalle quote, Rory McIlroy, seguito dal numero 1 al mondo, Scottie Scheffler, e non dimentichiamo Tony Finau che si presenta a questo appuntamento con possibilità di difendere il titolo visto che è in grandissima forma e ha vinto 2 eventi in fila nelle ultime settimane.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Tony Finau (-20); 2020: Dustin Johnson (-30); 2019: Patrick Reed (-16); 2018: Bryson DeChambeau (-18); 2017: Dustin Johnson (-13); 2016: Patrick Reed (-9); 2015: Jason Day (-19); 2014: Hunter Mahan (-14); 2013: Adam Scott (-11); 2012: Nick Watney (-10); 2011: Dustin Johnson (-19); 2010: Matt Kuchar (-12).

Il tracciato del si trova a Memphis, Tennessee, disegnato da Ron Pritchard nel 1987, è un par-70 da 7,243 cards con freens in Champion Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti per fare bene sono quelle di: Approach, Ball Striking, Greens in Regulation, Par 4, Bogey Avoidance.

Pronostici FedEx St Jude Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 7 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vi segnalo Cameron Smith @19.00 che si è riposato dopo la vittoria dell’ultimo major per farsi trovare pronto ad inizio playoffs e su un tracciato dove l’australiano ha già fatto bene lo scorso anno dove ha chiuso al 5° posto segnando anche un bel 62 al secondo round.

Come quota di valore gioco Will Zalatoris @23.00 che in stagione è stato tra i migliori nelle statistiche di Greens in Regulation e Ball Striking che qui non fanno male. Un 2022 in cui ha sfiorato grandi colpi con i 2° posti a Farmers Insurance Open, PGA Championship ed U.S. Open. Zalatoris ha un ottimo put su Champion Bermudagrass Greens e lo scorso anno su questo tracciato al WGC ha chiuso con un ottimo 8° posto. Si presenta carico per i suoi primi playoffs e col nuovo caddie Joel Stock.

Quota alta su Cameron Young @31.00 che in questa stagione si è messo in mostra con un 2° posto al Open Championship, al Rocket Mortgage Classic e ad inizio stagione anche al Genesis Invitational. Ha giocato molto bene tutti i major, a conferma che in eventi speciali (come sono anche i playoffs FedEx) riesce a dare qualcosa in più e su questo tracciato potrà mettere in mostra anche i suoi ottimi numeri in Off the Tee, Approach, Tee to Green, Greens in Regulation, Total Driving e Ball-Striking.

DP World Tour: ISPS Handa World Invitational 2022

Il DP World Tour vola in Nord Irlanda questa settimana, per la precisione torna al Galgorm Castle per l’ISPS Handa World Invitational 2022. Si tratta di un torneo particolare che in modo simile a Vic Open o Scandinavian Mixed prevede un format in cui giocano sullo stesso tracciato sia maschi che femmine. A comandare il Field e le lavagne ci sono nomi noti e regular del DP come il favorito Jordan Smith ma anche John Catlin, Johannes Veerman, Richard Mansell, Ewen Ferguson e Connor Syme.

Il tracciato di Galgorm è un par-70 da 7.151 yards. Qui le statistiche più importanti per provare a fare bene sono quelle di: SG Off the Tee; SG Approach; SG Tee to Green; SG Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2021 (ISPS World Invitational): Daniel Gavins (-13); 2020 (Irish Open): John Catlin (-10), 40/1; 2020 (ISPS World Invitational): Tyler Koivisto, -13; 2019 (Northern Ireland Open): Jack Senior, -11; 2018: Calum Hill, -19; 2017: Robin Sciot-Siegrist, -6; 2016: Ryan Fox, -19; 2015: Clement Sordet, -17; 2014: Joakim Lagergren, -13; 2013: Daan Huizing, -13.

Per il DP World Tour ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC.

Questa volta vi segnalo un Testa a Testa che trovate su Bet365: TaT 72 Buche David Horsey v Oliver Farr: HORSEY @1.90. Su Farr ho poco da dire, se non che lo ritengo inferiore ad Horsey che potenzialmente potrebbe essere anche uno dei contendere per la vittoria finale di questo torneo, 37enne che vanta 4 titoli in bacheca e che è un buon giocatore sugli short game che ha ottime statistiche di Driving Accuracy e Scrambling. In stagione si è messo in mostra con un 5° posto al Kenya Open e un 9° al Cazoo Classic di Hillside. Nell’ultima uscita ha chiuso 30° al Hero Open. Potrà fare meglio di Farr.