Pronostici Tour Championship 2022, siamo al gran finale della stagione di PGA Tour col Tour Championship 2022 che conclude i playoffs FedEx come di consueto da East Lake. E’ stata una grande stagione con i pronostici golf, cerchiamo di chiuderla al meglio. SI gioca anche il DP World Tour con l’Omega European Masters 2022.

Pronostici Tour Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Siamo al gran finale della stagione PGA Tour con l’ultimo evento dei playoffs FedEx dove sono in gioco solo i 30 migliori della classifica che partiranno con un vantaggio in base al piazzamento in questa stessa classifica. Ovviamente il Field è ristretto ma stellare, e questo comporta che Scottie Scheffler sia l’uomo da battere visto che parte con un -10. Un Field già ristretto ma che avrà un ulteriore defezione, l’assenza di Will Zalatoris.

Il tracciato del East Lake Golf Club di Atlanta, Georgia, è stato il primo ad ospitare il gran finale del Tour nel 1998 e dal 2004 è la casa esclusiva dell’ultimo atto della stagione PGA. Il design è di Donald Ross ed è un apr-70 da 7,346 yard con Fairways in Meyer Zoysiagrass; Rough in Tifway Bermudagrass 2.5 e Greens in MiniVerde UltraDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Putting, Par 4 seguite da Off the Tee, Around the Green e Tee to Green.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Patrick Cantlay (-21) & Kevin Na / Jon Rahm 72-Hole (-14); 2020: Dustin Johnson (-21) & Xander Schauffele 72-Hole (-15); 2019: Rory McIlroy (-18) & Rory McIlroy 72-Hole (-13); 2018: Tiger Woods (-11); 2017: Xander Schauffele (-12); 2016: Rory McIlroy (-12); 2015: Jordan Spieth (-9); 2014: Billy Horschel (-11); 2013: Henrik Stenson (-13); 2012: Brandt Snedeker (-10); 2011: Bill Haas (-9); 2010: Jim Furyk (-8).

La classifica al via

-10: Scottie Scheffler

-8: Patrick Cantlay

-7: Will Zalatoris (wd)*

-6: Xander Schauffele

-5: Sam Burns

-4: Cameron Smith, Rory McIlroy, Tony Finau, Sepp Straka, Sungjae Im

-3: Jon Rahm, Scott Stallings, Justin Thomas, Cameron Young, Matthew Fitzpatrick

-2: Max Homa, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth, Joaquin Niemann, Viktor Hovland

-1: Collin Morikawa, Billy Horschel, Tom Hoge, Corey Conners, Brian Harman

Even: K.H. Lee, J.T. Poston, Sahith Theegala, Adam Scott, Aaron Wise

Pronostici Tour Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 2 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Patrick Cantlay @5.00 deve recuperare 2 colpi a Scheffler ma può diventare il primo giocatore nella storia a vincere per due volte di fila la FedEx Cup, quindi la motivazione non mancherà, visto anche il ricchissimo primo premio in palio. Cantlay è in forma dopo la vittoria al BMW e in questa stagione ha avuto una costanza impressionante, migliore del Tour con 11 top-10 (2 vittorie, ben 9 top-5 e solo 2 tagli non superati nel 2022). Scheffler arriva da una bella prova in Delaware ed è il numero 1 al mondo, ma ultimamente non ha avuto la stessa costanza di Cantlay e non ha superato il taglio in2. Degli ultimi 4 eventi giocati.

Vi segnalo anche un Testa a Testa su uno sfavorito (quota EUROBET): TaT 72 BUCHE Collin Morikawa v Corey Conners: CONNERS @2.05. Conners è il 3° migliore del Field nella media delle statistiche più importanti per fare bene ad East Lake mentre Morikawa non è nemmeno nella top-10. In questo momento Morikawa non è al meglio e non ha grande confidenza col put, tanto che negli ultimi mesi Conners è stato migliore di lui anche in questo fondamentale che è sempre stato un punto debole del canadese che però lo scorso anno ha chiuso 5 colpi meglio di Morikawa. A questa quota da underdog si può provare.

Pronostici DP World Tour: Omega European Tour 2022

Interessante torneo anche al DP World Tour che dopo la settimana scorsa in Repubblica Ceca (dove abbiamo sfiorato il colpaccio con Gavin Green) si gioca l’Omega European Masters 2022, torneo importante nel vecchio continente, che si gioca nella bellissima cornice delle alpi svizzere.

Il tracciato di Crans-Sur-Sierre GC è un par-70 corto da 6,848 yards con Greene in Bent/Poa. Qui le statistiche principali sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Rasmus Hojgaard, 45/1; 2019: Sebastian Soderberg, 275/1, 2018: Matthew Fitzpatrick, 12/1; 2017: Matthew Fitzpatrick, 30/1; 2016: Alexander Noren, 18/1; 2015: Danny Willett, 16/1; 2014: David Lipsky, 125/1; 2013: Thomas Bjorn, 40/1; 2012, Richie Ramsay, 80/1; 2011; Thomas Bjorn, 55/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 18/1.