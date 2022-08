Pronostici Golf 1-4 Settembre 2022. Il Tour Championship da East Lake ha chiuso la stagione PGA Tour con la vittoria di Rory McIlroy (che avevamo consigliato in top-5 @2.38, incassando anche la top-10 di Finau ma non la vittoria di Cantlay o Schauffele). Questa settimana si continua col DP World Tour che ha in programma il Made in Himmerland, ma c’è anche il Korn Ferry Tour che si prende la scena senza il PGA col suo Championship, senza dimenticare il LIV Golf Invitational su cui c’è grande attesa ed interesse per la tappa di Boston.

Pronostici Golf 1-4 Settembre: DP World Tour, Made in Himmerland

Col PGA chiuso è il DP World Tour a prendersi la scena per il Made in Himmerland, un tempo conosciuto come Made In Denmark, che di fatto è il torneo più importante del fine settimana. Si gioca sul tracciato del Backtee Course al Himmerland Golf & Spa Resort, un par-71 da 6,686 yards con Fairways in Bentgrass/Festuca; Rough in Rye/Festuca e Greens in A4 Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Driving Accuracy, Approach, Tee to Green e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Bernd Wiesberger, 20/1; 2019: Bernd Wiesberger, 70/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017, Julian Suri: 60/1; 2016: Thomas Pieters: 12/1; 2015: David Horsey, 80/1; 2014: Marc Warren, 30/1.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Bernd Wiesberger, 20/1; 2019: Bernd Wiesberger, 70/1; 2018: Matt Wallace, 40/1; 2017, Julian Suri: 60/1; 2016: Thomas Pieters: 12/1; 2015: David Horsey, 80/1; 2014: Marc Warren, 30/1.

Per il Made in Himmerland ho scelto di puntare contro un italiano, sfruttando un Testa a Testa su Bet365, il Tat 72 Buche Nicolai Hojgaard v Renato Paratore: HOJGAARD @1.83. L'azzurro ultimamente è stato costante con 4 buoni tornei, anche se la settimana scorsa è un pò calato col T29 all'European Masters. Lo scorso anno solo T71 qui in Danimarca.

Si gioca in casa di Nicolai, anche lui 29° la settimana scorsa all’European Masters, ma qui lo vedo meglio rispetto a Paratore. Parliamo di un giocatore che vanta 2 titoli DP (sono 5 in famiglia con quelli di Rasmus su cui rimane indietro) e c’è da sfatare il tabu di questo torneo dove non ha mai veramente brillato in 3 prestazioni, anche se la migliore è arrivata lo scorso anno, un 40° posto comunque migliore rispetto a Paratore.

Pronostici Golf 1-4 Settembre: Korn Ferry Tour Championship

Dopo la chiusura del PGA, questa settimana si chiude anche il Tour minore americano, il Korn Ferry Tour col suo Championship che si giocherà per la 4° volta di fila dal Victoria National Golf Club, un par-72 da 7,242 yards. Questo torneo ha importanti implicazioni anche per il passaggio in pianta stabile al Tour principale, il PGA, quindi la motivazione non mancherà di certo.

Qui la scelta che faccio è su un vincitore finale, Matti Schmid @31.00. Il tracciato si adatta alle sue corse in accuracy e tee, e lui stesso è in forma dopo la top-10 della settimana scorsa, 3° top-10 negli ultimi 5 eventi giocati in giro per il mondo. Schmid ha il pedigree da PGA e dovrà (potrà) dimostrarlo su questo tracciato. La quota sopra 30 volte la posta è anche di valore.

LIV Golf Invitational a Boston con un Field sempre più impressionante

Con la stagione PGA Tour chiusa, riflettori sul grande circuito rivale, il LIV Golf Invitational che questa settimana è in programma a Boston con un Field ancora ampliato. Sono infatti pronti al debutto le nuove firme del LIV che non sono certamente nomi di secondo piano visto che parliamo di: Cameron Smith, Joaquin Niemann, Harold Varner III, Cameron Tringale, Marc Leishman ed Anirban Lahiri.

Il tracciato del The International è un par-70 corto da 6,944 yards dove servono ottime statistiche di accuracy e dal tee. Dustin Johnson apre come favorito secondo i bookmakers, ma dietro c’è subito il “debuttante” Cameron Smith davanti ad un altro giocatore alla prima al LIV, Joaquin Niemann. Seguono in seconda fascia: Talor Gooch, Louis Oosthuizen, Abraham Ancer e Patrick Reed. Più staccati altri nomi importanti come Paul Casey, Brooks Koepka, Matthew Wolff, Abraham Ancer, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Varner, Branden Grace e Charles Howell III.

Qui ho scelto una quota che mi pare di assoluto valore su Snai, Anirban Lahiri MIGLIOR ASIATICO @2.25. Si tratta di un giocatore adatto agli short game e probabilmente uno dei migliori del Field nelle statistiche di accuracy e tee che qui sono molto importanti come abbiamo già detto. @2.25 mi piace moltissimo l’indiano che di recente ha chiuso T8 al Wyndham, meritandosi i playoff Fedex Cup, anche se poi non ha passato il taglio a St.Jude, giocando comunque a buon livello tra i migliori. In questo gruppo invece si confronta con due tailandesi che sulla carta sono nettamente inferiori: Sadom Kaewkanjana e Phachar Khongwatmai. Quella di Lahiri è la giocata che preferisco questa settimana, spero che possa debuttare alla grande al LIV.