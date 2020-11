Pronostici Golf European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Alfred Dunhill Championship 2020

Arriviamo dalla settimana del RSM Classic vinto da Streb che ha avuto la meglio di Kevin Kisner ai playoff di spareggio. Peccato che noi avevamo giocato Kisner @41. Sfioriamo quindi un altra super cassa con i Pronostici Golf. Quando la fortuna tornerà a girare, torneremo a fare belle casse perché le selezioni di valore non stanno mancando. Magari svolteremo già da questa settimana con in campo solo l'European Tour (il PGA torna il 3 dicembre col Mayakoba).

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici European Tour: Alfred Dunhill Championship 2020

Dopo la vittoria di JB Hansen al Randpark di Johannesburg la settimana scorsa, l'European Tour ha il programma l'Alfred Dunhill Championship 2020, dal tracciato del Leopard Creek, uno dei più riconosciuti e riconoscibili. Si tratta di un par 72 da 7,249 yard e greens in Bermudagrass. Qui servono ottime abilità di fairways hit ed accuracy anche se la statistica più importante è probabilmente quella di GIR.

Il field non è il massimo e in cima alle lavagne, favorito dalle quote, troviamo Brandon Stone @13 che ha già vinto questo torneo nel 2017, seguito da Robert MacIntyre @15 e da Christiaan Bezuidenhout @17. Più indietro in 2° fascia ci sono Eddie Pepperell @12, Wilco Nienaber @23, Shaun Norris @26 e George Coetzee. Già indietro rispetto al solito José Luiten @36 e Adri Arnaus @34 che effettivamente non hanno esaltato nelle ultime settimane. C'è anche Pablo Larrazabal in difesa del titolo. Lorenzo Gagli @151 e Andrea Pavan @501 difendono i colori azzurri.

Ho scelto 10 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (3) e longshot a quota alta (5), ve ne riporto come sempre 3 in free pick, oltre ad un testa a testa che ho selezionato.

Come favorito vado su Eddie Pepperell @23.00 che in questo field ritengo essere uno dei migliori e più esperti. Non vediamo l'inglese 2 volte campione European Tour e numero 113 nel ranking mondiale da ottobre ma nelle ultime 3 prestazioni all'European Tour ha chiuso 9° allo Scottish Open, 6° al BMW PGA Championship e 16° allo Scottish Championship. Speriamo in un rientro positivo in un ambiente che conosce bene e su un tracciato adatto alle sue caratteristiche.

La quota di valore è su Jorge Campillo @51.00 che lo scorso anno ci mandò in cassa in quota @23 con la vittoria al Trophee Hassan II dopo un incredibile serie di 2° posti. Oggi la quota è alta il doppio rispetto ad allora, anche se lo spagnolo è in forma come abbiamo visto col 3° posto al Cyprus Showdown nella sua ultima prestazione. Anche in estate tra agosto e settembre Jorge è stato molto costante: 8° al Wales Open, 7° allo UK Championship, 17° al Valderrama e 8° al Portugal Masters. Campillo ha giocato 4 volte a Leopard Creek senza mai fare meglio di un T41, ma mi aspetto ben altra prestazione questa volta, basandomi anche sulla qualità di Campillo su questa tipologia di Green in Bermudagrass e visto che arriva con grandi numeri in GIR in questa stagione.

La quota alta, datemi del capa tosta, è ancora Scott Hend @251.00 che debutta a Leopard Creek, e che avevo consigliato anche la settimana scorsa quando non ha superato il taglio. Perché riprenderlo allora? Intanto la quota è enorme @251 e basta puntare un caffè per fare comunque una bella cassa. In secondo luogo questo è un tracciato che dovrebbe adattarsi meglio al suo gioco rispetto a Randpark Park. Hend le sue migliori prestazioni le ha fatte su tracciati simili a questo e soprattutto su Green in Bermudagrass. Hend ha buone statistiche anche su fairways hit che come detto sono importanti qui.

Chiudo con un testa a testa preferendo Adri Arnaus a Johannes Veerman. Arnaus è un giocatore che spesso selezioni come possibile vincitore, anche se non è tornato benissimo dalla lunga assenza visto che la settimana scorsa non ha superato il taglio. Arnaus non giocava dal Open d'Italia dove chiuse 5° e mi aspetto passi in avanti dallo spagnolo che a parità di forma è senza dubbio superiore a Veerman, nonostante l'americano arrivi dal T35 a Randpark Park.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Eddie Pepperell @23.00

📌VALUEBET

Jorge Campillo @51.00

📌LONGSHOT

Scott Hend @251.00

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Adri Arnaus-Johannes Veerman: ARNAUS @1.90