Pronostici Golf European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul DP World Tour Championship 2020

Il PGA Tour non tornerà prima di gennaio 2021, ma questa settimana c'è il gran finale dell'European Tour, il DP World Tour Championship 2020.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici European Tour: DP World Tour Championship 2020

La stagione del European Tour arriva al gran finale col DP World Tour Championship 2020 a Dubai, dal Earth Course, un tracciato Par-72 da 7,675 yards con Green in TifEagle Bermuda. Qui serve destreggiarsi in diverse statistiche, le più importanti sono Tee-to-green, Green in Regulation e Putting.

Field ovviamente di alto livello con i migliori 65 qualificati dalla Race to Dubai. Il favorito dalle quote è Patrick Reed @9 seguito da Tyrell Hatton @12 e poi ci sono Viktor Hovland @13 (fresco vincitore la settimana scorsa in Messico al PGA Tour) e Tommy Fleetwood @13 che ha vinto questo evento nel 2016 e ha fatto runner-up lo scorso anno. Non ci sarà invece lo spagnolo Jon Rahm che questo torneo lo ha vinto nel 2017, ma è anche il campione in carica dell'edizione 2019. Ci sarà un altro big campione invece, lo svedese Henrik Stenson @51 che ha vinto 2 anni di fila tra 2013 e 2014, ma si presenta in un momento ben diverso, un calo che dura ormai da molto. Riuscirà a risorgere a Dubai?

Ci saranno anche Collin Morikawa @15, altro giocatore da livello PGA, Matthew Fitzpatrick @17, Sungjae Im @19 e Christian Bezuidenhout @21 che ha vinto la settimana scorsa in Sud Africa. Renato Paratore @91 unico rappresentante azzurro.

Vincitori ultime edizioni. 2019: Jon Rahm, 7/1; 2018: Danny Willett, 80/1; 2017: Jon Rahm, 12/1; 2016: Matthew Fitzpatrick, 66/1; 2015: Rory McIlroy, 5/1; 2014: Henrik Stenson, 17/2; 2013: Henrik Stenson, 11/1; 2012: Rory McIlroy, 6/1; 2011: Alvaro Quiros, 40/1; 2010: Robert Karlsson, 50/1.

Ho scelto 7 possibili vincitori nel servizio PREMIUM come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (2) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

Come favorito vi propongo Tyrrell Hatton @13.00 che nell'ultimo anno ha vinto un evento delle Rolex Series in Turchia, l'Arnold Palmer Invitational al PGA e ha vinto pure a Wentworth a cui aggiunge anche un 3° posto alla CJ Cup e 7° allo Houston Open tenendo grandi numeri di GIR che qui non fanno male. Lo scorso anno ha chiuso solo 46° a Dubai, la sua peggior prestazione visto che nelle altre 5 gare disputate era stato super costante: 6°, 13°, 2° , 8° e 22°. L'inglese si adatta bene qui. Dubai visto che ha anche un 8°, 3° e 3° posto al Dubai Desert Classic.

La quota di valore la prendo su Robert Macintyre @26.00 che ho selezionato anche la settimana scorsa. Un mese fa vinceva il Cyprus Showdown, poi un 6° posto a Leopard Creek. Macintyre è 6° nelle statistiche di Tee-to-Green e ha un buon 26° posto anche in putting. Lo scorso anno ha debuttato qui con un incoraggiante 14° posto ad inizio anno ha fatto bene anche col T8 al Dubai Desert Classic.

La quota alta la prendo su Brandon Stone @81.00, al momento 8° migliore del European Tour nelle statistiche di Tee to Green e 7° anche come Driving Distance. Stone ha anche un 9° posto in GIR e tre top-10 in tre statistiche importanti non sono da sottovalutare, specialmente su una quota @81 su cui un caffè lo possiamo giocare. Il sudafricano ha già 3 titoli ET in carriera, è 33° nella Race to Dubai, e nelle ultime 4 presenze è stato costante e in forma, perché non provarlo dopo un T16 allo Scottish Championship, un T4 allo Joburg Open, un T23 al Alfred Dunhill Championship e un T32 anche al suo South African Open la settimana scorsa.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP 2020

📌FAVORITI

Tyrrell Hatton @13.00

📌VALUEBET

Robert Macintyre @26.00

📌LONGSHOT

Brandon Stone @81.00

