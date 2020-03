Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul The Players Championship 2020

Nelle ultime 3 settimane siamo andati in cassa con Patrick Reed @46 in Messico, abbiamo sfiorato la cassa @81 con Brandon Stone in Oman (2°, ha perso ai playoffs) e la settimana scorsa siamo tornati ad esultare con Tyrrell Hatton che ha vinto l'Arnold Palmer Invitational. Questo fine settimana spazio al PGA Tour e al The Players Championship 2020, il più importante torneo non major.

Vediamo i pronostici vincenti Golf che nelle ultime settimane come detto hanno avuto un grande cambio di passo. Questa settimana ci concentriamo su un solo torneo, un evento molto importante del PGA Tour, il The Players Championship 2020.

Analisi e Pronostici PGA Tour: The Players Championship 2020

Il The Players Championship viene detto anche il 5° major del PGA, un major non ufficiale anche se parliamo di un torneo di altissimo livello a cui partecipano i 144 migliori giocatori al mondo. Purtroppo non ci sarà Tiger Woods, ma sono presenti praticamente tutti i big, ad iniziare dal favorito e numero uno al mondo, Rory McIlory che è anche il campione in carica di questo evento. C'è anche il nostro Francesco Molinari.

Vincitori ultime edizioni: Rory McIlroy (-16); 2018: Webb Simpson (-18); 2017: Si Woo Kim (-10); 2016: Jason Day (-15); 2015: Rickie Fowler (-12); 2014: Martin Kaymer (-15); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Matt Kuchar (-13); 2011: K.J. Choi (-13); 2010: Tim Clark (-16).

Il tracciato è il The Players Stadium course at TPC Sawgrass, un Par-72 corto (7,189 yards) con greens in Bermuda grass. Il tracciato disegnato da Pete Dye è tra i più completi ma le statistiche più importanti su tutte sono quelle di Par-5.

Rory McIlroy @8.00. Classica puntata paracadute a stake pieno sul numero uno al mondo, che cercherà di difendere il titolo, e che si presenta in splendida forma viste 7 consecutive top-5 in giro per il mondo (pazzesco). Rory è il migliore del Tour nelle statistiche di adjusted scoring e soprattutto di par-5 scoring che come detto è determinante. Al TPC Sawgrass solitamente vincono giocatori che si presentano in forma nelle settimane prima di questo appuntamento, e McIlroy è certamente tra i giocatori più in forma, oltre che si maggior talento.

Justin Thomas @17.00 ha tutte le caratteristiche che fare bene in questo torneo. Ottime le sue statistiche di putting: birdies-or-better e di GIR, JT ha sempre superato il taglio in 5 prestazioni qui al TPC Sawgrass, incassando anche un paio di top-15.

Bryson DeChambeau @21.00. Approposito di giocatori che arrivano in forma a questo appuntamento, Bryson ha chiuso 13° a Silverado, 4° al TPC Summerlin, 8° al Emirates GC, 5° al Riviera, 2° a Chapultepec, e 4° la settimana scorsa a Bay Hill. DeChambeau è titolare di 6 titoli (5 PGA e 1 European Tour) ma non vince dal gennaio 2019, un astinenza lunga per un giocatore che potrebbe fare bene con i suoi numeri dal Tee qui al TPC Sawgrass dove è sempre andato a migliorare (T37 nel 2018 e T20 nel 2019).

Dustin Johnson @26.00 finora non sta giocando una stagione alla sua altezza, ma a questa quota per me rimane una selezione di valore, visto che parliamo di un giocatore che dal 2017 ad oggi qui ha sempre fatto bene (T12-T17-T5). Negli ultimi 9 round al TPC Sawgrass, Johnson ha tenuto una media di 69.0 colpi.

Tommy Fleetwood @26.00. Altra quota di valore per Fleetwood che nelle ultime 2 edizioni del The Players ha fatto meglio anche di DJ con una media di 68.8 colpi, chiudendo 5° e 7°. Honda Classic, e l'Arnold Palmer Invitational della settimana scorsa a Bay Hill dove non ha superato il taglio, non sono stati il massimo per l'inglese che potrebbe rifarsi su questo tracciato.

Sungjae Im @29.00. Giocatore in ascesa alla sua seconda partecipazione al The Players dove potrebbe dire la sua come ha fatto la settimana scorsa con l'ottimo 3° posto a Bay Hill. Il 21enne coreano ha incassato 4 top-3 in questa stagione, compresa la vittoria di 2 settimane fa all'Honda Classic.

Xander Schauffele @30.00. Una scelta che facciamo spesso quella su Schauffele che qui al The Players sfiorò subito il successo nel 2018, al suo debutto al TPC Sawgrass. Lo scorso anno non ha superato il taglio, ma da allora negli ultimi 12 mesi Schauffele ha portato a casa 4 secondi posti e anche un T3. Ottimo nelle statistiche di adjusted scoring, è giunto il momento di tornare a trionfare per Xander.

Webb Simpson @30.00 ha vinto l'edizione del 2018, in un evento in cui ha chiuso T16 anche nel 2017 e nel 2019. In Messico non ha fatto benissimo, ma Simpson aveva messo in fila 5 top-10 consecutive, compresa la vittoria al Waste Management Phoenix Open.

Gary Woodland @51.00. Qui alziamo la quota per un giocatore che ha superato il taglio 4 volte su 8 al TPC Sawgrass, con una sola top-25, il T11 del 2014, anche se in questa stagione mi aspetto di meglio anche qui da Woodland, con i suoi numeri di total driving, GIR e bogey avoidance. In questa stagione è arrivato 7° a Kapalua e 8° al PGA National, 2 tracciati in Bermudagrass, greens dove di solito Woodland va bene.

Daniel Berger @67.00, giocatore che qui è 4/5, con anche un 9° posto nel 2016. Berger sta andando in crescendo con una serie di bei risultati: 18° al TPC Summerlin, 17° ad Accordia, 9° al TPC Scottsdale, 5° a Pebble Beach e 4° nell'ultima prestazione al PGA National. Negli ultimi 2 mesi Berger è stato tra i migliori in Approach, Tee to Green e Putting, e anche lui va bene su greens in TifEagle Bermudagrass.

Russell Henley @176.00. Quota enorme, anche se parliamo comunque di un 3 volte campione al PGA (Sony Open nel 2013, Honda Classic nel 2014 e Shell Houston Open nel 2017 che ci valse una grande cassa), positivo sui greens in Bermudagrass. Abbiamo già visto Henley giocare bene su questo tracciato (penso al T17 del 2014) e la quota oggi vale un cippino.

Pronostici Golf

FAVORITI VINCITORI THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 2020

Rory McIlroy @8.00 (stake 1)

Justin Thomas @17.00 (stake 0.5)

Bryson DeChambeau @21.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

VALUE BET THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 2020

Dustin Johnson @26.00 (stake 0.5)

Tommy Fleetwood @26.00 (stake 0.5)

Sungjae Im @29.00 (stake 0.5)

Xander Schauffele @30.00 (stake 0.5)

Webb Simpson @30.00 (stake 0.5)

-------------------------------------------------------------------------------------

OUTSIDERS & LONGSHOT THE PLAYERS CHAMPIONSHIP 2020

Gary Woodland @51.00 (stake 0.5)

Daniel Berger @67.00 (stake 0.5)

Russell Henley @176.00 (stake 0.5)