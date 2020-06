Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul RBC Heritage 2020

Dopo la straordinaria ripresa del Golf PGA Tour con la cassa in quota @67 grazie alla vittoria di Daniel Berger su Collin Morikawa (li avevamo entrambi e pure Morikawa si giocava @41), questa settimana si continua con l'RBC Heritage 2020 da Harbour Town.

Vediamo i pronostici vincenti Golf col PGA Tour che continua dopo la ripresa al Colonial il Texas, spostandosi in South Carolina per RBC Heritage 2020. Ogni mercoledì parliamo di Golf nel nostro podcast su YOUTUBE:

Analisi e Pronostici PGA Tour: RBC Heritage 2020

Dopo la quota @67.00 con Daniel Berger, torniamo ad occuparci di Golf con RBC Heritage 2020 da Harbour Town in South Carolina, tracciato par-71 da 7,099 yards con greens in Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di approach, scrambling e putting.

Vincitori ultime edizioni: 2019: C.T. Pan (-12); 2018: Satoshi Kodaira (-12); 2017: Wesley Bryan (-13); 2016: Branden Grace (-9); 2015: Jim Furyk (-18); 2014: Matt Kuchar (-11); 2013: Graeme McDowell (-9); 2012: Carl Pettersson (-14); 2011: Brandt Snedeker (-12); 2010: Jim Furyk (-13); 2009: Brian Gay (-20); 2008: Boo Weekley (-15); 2007: Boo Weekley (-14).

Anche questa settimana il favorito dalle quote di [B365] è Rory McIlory @13 che avevamo preso la scorsa settimana come puntata paracadute al Colonial, dove ha giocato molto male e sotto le aspettative. Subito dietro c'è Justin Thomas @15, un altro che non selezioniamo questa settimana, così come Jon Rahm. Sia JT che lo spagnolo sono rimasti fuori dalle selezioni del Colonial, e rimarranno fuori anche queste settimana per Harbour Town.

Passiamo alle nostre selezioni per le scommesse iniziando da Bryson DeChambeau @15.00 che riproponiamo dopo il 3° posto della settimana scorsa dove ha confermato l'ottimo momento fatto vedere anche prima della pausa. Qui ad Harbour Town ha raccolto 2 top-5 in 4 prestazioni in carriera.

Xander Schauffele @21.00. T3 anche per Schauffele al rientro in campo dal Colonial. Gioca per la 3a volta a Harbour Town, è uno dei giocatori di punta in questo momento nel PGA e ha statistiche che si adattano molto bene a questo tracciato. La scorsa settimana ho rischiato non selezionandolo, questa settimana evito guai anche perché la quota sopra @20 è di gran valore.

Collin Morikawa @26.00. Riproviamo Morikawa che avevamo anche la settimana scorsa dove ha perso il playoff contro Berger, ben per noi visto che Berger era @67 di quota e Morikawa più basso (ma sempre ad un ottimo @41). Oggi Morikawa apre ancora più basso in quota @26 ma vale un tentativo pure questa settimana visto che è uno dei migliori e più in forma tra i giocatori del PGA in questo momento e anche prima della pausa (12 tagli consecutivi superati).

Webb Simpson @26.00. Archiviata la settimana no al Colonial, Simpson potrà rifarsi ad Harbour Town dove ha giocato 9 volte superando sempre il taglio con 6 top-10 dal 2010 ad oggi, e anche il runner up del 2013 quando perse ai playoffs contro McDowell.

Sungjae Im @29.00. 10° al rientro al Colonial, 3° top 10 consecutiva (inclusa la vittoria al Honda Classic) per quello che rimane il giocatore al comando della classifica FedEx Cup. A quasi 30 volte la posta rientra nelle nostre giocate.

Hideki Matsuyama @31.00. Prima uscita post-covid per Matsuyama che aveva chiuso una giornata da record con 63 colpi al Players Championship prima dell'annullamento per l'emergenza Coronavirus nel bel mezzo dell'azione di quel torneo. Matsuyama ha ottime statistiche che si adattano a questo tracciato, in particolare quelle di Approach. A 31 volte la posta per me è quota di valore.

Jordan Spieth @31.00. Alla stessa quota trovo valore anche su Spieth che non è più quello degli anni scorsi, ma al Colonial sono arrivati segnali di ripresa incoraggianti, in special modo in molte statistiche che potrebbero fare la differenza questa settimana. Qui ad Harbour Town ha chiuso 9° nel 2013, la sua stagione da rookie, poi ha fatto 12° l'anno dopo e 11° anche nel 2015, per un tracciato che si adatta alle sue caratteristiche e che potrebbe rilanciare un giocatore che sembrava essere il nuovo dominatore del PGA Tour ma che si è perso tra infortuni e cali.

Dustin Johnson @36.00. A proposito di quote di valore, DJ sopra @30 è da provare. Ha giocato ad Harbour Town negli ultimi 2 anni, compresa l'edizione del 2019 dove era stato al comando per 54 buche prima del crollo della domenica. Chissà se anche per DJ questo evento segnerà il ritorno a grandi livelli di un giocatore che rimane numero 5 al mondo, e che di recente è stato per lungo tempo anche il primo golfista in assoluto.

Gary Woodland @36.00. Non ha giocato male la scorsa settimana al Colonial, anzi è stato il migliore dell'intero Field nelle statistiche di approach che come detto sono determinanti qui ad Harbour Town dove potrebbe tornare ad essere un contender per la vittoria.

Matt Kuchar @41.00. Ha vinto questo torneo nel 2014 e da allora ha incassato anche un 5°, un 9°, un 11°, un 23° e un 2° posto qui ad Harbour Town, tracciato che si adatta perfettamente a Kuchar che in tutto qui dal 2004 ha giocato 15 volte, superando sempre il taglio e incassando 8 top-15 a conferma di una grande costanza di rendimento qui.

Kevin Kisner @46.00. Gioca in casa visto che è nativo del South Carolina e anche lui ha il profilo giusto per Harbour Town con le sue statistiche. Ha sfiorato il successo in casa nel 2015 dove ha perso i playoffs contro Furyk e da allora ha messo a referto anche una doppia Top-15. Al Colonial ha chiuso al 29° posto ma lavorando bene tutti e 4 i giorni sempre sotto 70 colpi, anche se non ha avuto il cambio di passo decisivo per giocarsi il titolo. Potrà provarci oggi con l'aria di casa a caricarlo.

J.T. Poston @67.00. Lo scorso turno ha impressionato a Forth Worth con una grande top-10 al Colonial. Ha una lunga serie di statistiche utili per fare bene anche ad Harbour Town, è in forma e il suo meglio lo da su greens con superfici in Bermudagrass. Lo scorso anno debutto incoraggiante a questo torneo chiuso in crescendo con un weekend da 67-66 colpi che lo ha fatto chiudere dal 60° al 6° posto finale.

Si Woo Kim @226.00. Anche qui puntiamo sulla quota alta e la specialità di questo giocatore sui greens in Bermudagrass. Prima della cancellazione del The Players Championship, Si Woo Kim stava andando forte e parliamo di un giocatore che ha già vinto tornei importanti in carriera, proprio il Players Championship del 2017 ma anche il Wyndham Championship dell'anno prima dal Sedgefield Country Club, un tracciato con diverse caratteristiche simili a quello di Harbour Town e particolarità che accomunano questi due tracciati.

Bill Haas @601.00. La pazzia fuori stake, qui metteteci giusto un cippino per provare il colpaccio visto che parliamo di un giocatore finito nel dimenticatoio ma su cui in passato abbiamo spesso puntato. Al Colonial ha ripreso molto male senza superare il taglio, ma tenendo interessanti numeri statistici di approach. 2 anni fa era un altro periodo per Haas che arrivò comunque 7° qui al RBC Heritage. Haas è stata una delle prime casse di sempre con le nostre scommesse nel golf, tornando fino al 2015 e al successo al Humana Challenge in quota @26. Chissà se torneranno quegli ormai antichi fasti. Difficile ma non impossibile e a questa quota lo provo.

⛳GOLF PICK - RBC HERITAGE 2020

FAVORITI VINCITORI

Bryson DeChambeau @15.00 (stake 1)

Xander Schauffele @21.00 (stake 0.5)

Collin Morikawa @26.00 (stake 0.5)

Webb Simpson @26.00 (stake 0.5)

Sungjae Im @29.00 (stake 0.5)

--------------------------------------

VALUE BET

Hideki Matsuyama @31.00 (stake 0.5)

Jordan Spieth @31.00 (stake 0.5)

Dustin Johnson @36.00 (stake 0.5)

Gary Woodland @36.00 (stake 0.5)

Matt Kuchar @41.00 (stake 0.5)

Kevin Kisner @46.00 (stake 0.5)

--------------------------------------

OUTSIDERS & LONGSHOT

J.T. Poston @67.00 (stake 0.5)

Si Woo Kim @226.00 (stake 0.5)

Bill Haas @601.00 (stake 0.5)