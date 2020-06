Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Travelers Championship 2020

Questa settimana cerchiamo la terza cassona di fila con i pronostici sul Golf PGA Tour che fa tappa al TPC River Highlands per il Travelers Championship 2020. Ecco le nostre selezioni dopo aver vinto con Berger @67 e Simpson @26 nelle ultime 2 settimane.

Vediamo i pronostici vincenti Golf col PGA Tour col Travelers Championship 2020 dal TPC River Highlands, terzo torneo dalla ripresa dopo l'emergenza Coronavirus. Come ogni mercoledì abbiamo parlato di Golf anche nel nostro podcast quotidiano su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Travelers Championship 2020

Si torna in gioco a Cromwell, in Connecticut per il Travelers Championship 2020 e anche questa settimana ci attende un bel Field di qualità in cui spiccano Rory McIlroy, Bryson DeChambeau e Justin Thomas co-favoriti per la vittoria sulla lavagna di [B365]. Più staccato Webb Simpson che ha vinto la scorsa settimana, per non parlare del campione in carica Chez Reavie che si gioca in tripla cifra, ma vanno annoverati altri nomi importanti come Jon Rahm, Patrick Cantlay, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Justin Rose, Collin Morikawa, Tony Finau, Patrick Reed e Marc Leishman.

Il tracciato del TPC River Highlands è un par-70 da 6,841 yards, tra i più corti della stagione, disegnato da Pete Dye, con greens in Bentgrass/Poa Annua mix. Qui sono importanti proprio le statistiche di Putting, assieme a Tee-to-Green, Greens In Regulation, Approach e Par-4 Scoring.

Tra i tre favoriti ne scegliamo solo uno, e ancora una volta è Bryson DeChambeau @13.00 che preferiamo a McIlroy e JT. DeChambeau si sta confermando in grande forma anche alla ripresa e ha messo in fila 5 top-10 consecutive. Tra i migliori del PGA in diverse statistiche, tra cui molte determinanti su questo tracciato, DeChambeau ha giocato già 4 volte al Travelers, andando sempre a migliorare fino al T8 dello scorso anno.

L'altra giocata che vi proponiamo è invece una quota alta con Viktor Hovland @56.00 che ha un ottimo profilo per questo tracciato e nel 2020, a 22 anni, ha vinto il suo primo titolo al PGA Tour (Puerto Rico). Il norvegese è rientrato nella top-50 del ranking mondiale e qui potrà far valere i suoi ottimi numeri in Tee to Green ed Approach oltre ad essere sempre stato positivo su greens in Bent Poa Annua.

Abbiamo selezionato altri 8 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore e Longshoot, ovvero quote alte che non mancano nemmeno per questa settimana dove andiamo a caccia anche di quote @126 e @141 che secondo noi potrebbero anche uscire, seppur difficili.

⛳️GOLF TRAVELERS CHAMPIONSHIP 2020

FAVORITI

📌Bryson DeChambeau @13.00 (stake 1)

VALUE BET

LONGSHOT

📌Viktor Hovland @56.00 (stake 0.5)

