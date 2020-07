Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Rocket Mortgage Classic 2020

La settimana scorsa è tornato alla vittoria Dustin Johnson che era dato anche ad un ottima quota intorno @30 volte la posta. Questo fine settimana ci aspetta la seconda edizione del Rocket Mortgage Classic.

Continuiamo a parlare di pronostici vincenti golf col PGA Tour che questa settimana è in campo a Detroit per il Rocket Mortgage Classic 2020. Come ogni mercoledì abbiamo parlato di Golf anche nel nostro podcast quotidiano su YouTube:

Analisi e Pronostici PGA Tour: Rocket Mortgage Classic 2020

Si gioca sul tracciato del Detroit Golf Club, un par-72 da 7,340 yards con greens in Bentgrass Poa Annua. Le statistiche più importanti sono quelle di greens in regulation, strokes gained: off the tee, driving accuracy, approach e scrambling. Il campione in carica è Nate Lashley che nella prima edizione del torneo di Detroit sorprese tutti andando a vincere con una quota @250. In questo evento non gioca Rory McIlory ed è così che Bryson Dechambeau stacca tutti in lavagna come favorito, davanti a Webb Simpson. Non ci sarà Harris English costretto a dare forfait per covid (peccato perché English qui era un ottimo giocatore).

Abbiamo selezionato altri 11 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (6), Quote di Valore (3) e Longshoot (2) ovvero quote alte che non mancano nemmeno per questa settimana dove andiamo a caccia di casse anche in tripla cifra @141. Ve ne riportiamo 2 come FREE PICK.

Viktor Hovland @19.00. Una delle selezioni preferite, riprendiamo il giovane scandinavo come abbiamo fatto la settimana scorsa dove ha chiuso con un ottimo T11 al TPC River Highlands (migliore del field nelle statistiche di Tee-to-Green), a seguito di altre 2 top-25 con cui ha ripreso alla grande post-covid. Lo scorso anno ha brillato a Detroit con un T13 in quello che era appena la sua 2° apparizione tra i pro. Da allora Hovland ha fatto tanta strada in poco tempo ed è uno dei giocatori più in forma alla ripresa. Proviamolo ancora, ma anche in questo caso la quota poteva regalare qualcosa in più.

Kevin Na @34.00 è un altra delle selezioni che mi piacciono maggiormente questo fine settimana. Dopo aver ripreso la stagione con qualche problema a Colonial ed Harbour Town, la settimana scorsa è tornato a farsi sentire col 5° posto al TPC River Highlands. Anche per questo tracciato il gioco di Na dovrebbe adattarsi bene e con questa quota di valore lo proviamo, per un giocatore che in carriera conta 3 titoli PGA vinti negli ultimi 2 anni. Tante statistiche buone per questo fine settimana (Driving Accuracy, Greens in Regulation, Ball Striking, Tee to Green e Putting) e tanti ottimi risultati in tracciati molto simili a quello di Detroit.

⛳️GOLF ROCKET MORTAGE CLASSIC 2020

FAVORITI

📌Viktor Hovland @19.00 (stake 0.5)

VALUE BET

📌Kevin Na @34.00 (stake 0.5)

LONGSHOT

