Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul The Memorial Tournament 2020 ancora da Muirfield Village. Torna in campo anche Tigers Woods

Ci risiamo, una settimana dopo il Workday Charity Open (vinto da Collin Morikawa, altra cassa @31 per noi in questo splendido 2020 di pronostici sul golf almeno), il PGA Tour torna a giocare per la seconda settimana di fila a Muirfield Village, ma questa volta il premio in palio e il blasone sono molto più alti visto che si gioca il The Memorial Tournament 2020 dove per l'occasione torna in campo anche Tiger Woods.

Parliamo di pronostici vincenti golf col PGA Tour che stanno andando davvero alla grande. La settimana scorsa abbiamo preso la 6° cassa del 2020, la 4° su 6 tornei dalla ripresa! Ecco i numeri di questo grande 2020 nei pronostici Golf, e vi ricordo che parliamo di PGA ed European Tour ogni settimana nella puntata del mercoledì del nostro podcast su YOUTUBE:

⛳RENDIMENTO GOLF 2020:

📌Collin Morikawa @31.00 (Work Day Charity Open 12-07-2020)

📌Bryson DeChambeau @7.00 (Rocket Mortage Classic 05-07-2020)

📌Webb Simpson @26.00 (RBC Heritage 22-06-2020)

📌🥉Daniel Berger @67.00 (Charles Schwab Challenge 14-06-2020)

📌Tyrrell Hatton @56.00 (Arnold Palmer Invitational 08-03-2020)

📌Patrick Reed @46.00 (WGC Championship 23-02-2020)

Analisi e Pronostici PGA Tour: The Memorial Tournament 2020

Sarà davvero strano fare i pronostici sullo stesso tracciato a una settimana di distanza dalla cassa con Morikawa, una situazione, quella di giocare 2 tornei back to back nella stessa location (Dublin, Ohio) che al PGA per l'esattezza non capitava dal 1957. Il The Memorial Tournament 2020 si giocherà sempre qui a Muirfield Village ma è certamente un appuntamento più ricco (come montepremi) e blasonato (come importanza del torneo) rispetto al Work Day Chartity Open, tanto che il Field è davvero di primo piano con i 9 migliori giocatori al mondo e 17 della top-20 tutti presenti, ad iniziare dal ritorno di Tiger Woods per proseguire con Bryson DeChambeau che apre come favorito assoluto nelle lavagne dei bookmaker, seguito da Justin Thomas, Rory McIlroy, Patrick Cantlay e Dustin Johnson ma ci sono anche Brooks Koepka, Webb Simpson, Hideki Matsuyama, Jon Rahm e Xander Schauffele.

Il tracciato è un Par-72 da 7,392 yard con greens che hanno una superficie mix Bentgrass/Poa Annua. Sul tracciato disegnato dal mitico Jack Nicklaus sono importanti le statistiche di Greens in Regulation, Proximity to Hole e Scrambling, ma un ruolo importante la settimana scorsa l'ha giocato anche Strokes gained: off-the-tee.

Vincitori ultime edizioni The Memorial: 2019: Patrick Cantlay (-19); 2018: Bryson DeChambeau (-15); 2017: Jason Dufner (-13); 2016: William McGirt (-15); 2015: David Lingmerth (-15); 2014: Hideki Matsuyama (-13); 2013: Matt Kuchar (-12); 2012: Tiger Woods (-8); 2011: Steve Stricker (-16); 2010: Justin Rose (-18).

Abbiamo selezionato altri 11 possibili vincitori, come sempre divisi tra Favoriti (3), Quote di Valore (4) e Longshoot (4). Ve ne riportiamo 3 come FREE PICK più una SPECIAL PICK. Vi ricordo che tutte le giocate sul Golf e su tanti altri sport le trovate attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contatta @ilpresidenteguru per tutte le informazioni e per attivare il servizio che ogni giorno ti fornisce i report con variazioni di quote, mercato e ultime news e tutte le PICK PREMIUM su tutti gli sport con 6 tipsters al lavoro ogni giorno!

Justin Thomas @12.00 (stake 1). La settimana scorsa ci ha graziato, di solito quando JT è messo in quelle condizioni non perde un torneo nel finale, e invece domenica scorsa è calato nella seconda metà del percorso e ha pagato la rimonta con conseguente sconfitta nei playoffs contro Morikawa. Per fare un parallelismo con la Formula 1, me lo aspetto infuocato e voglioso di vincere come Hamilton in Austria la settimana scorsa (anche in quel caso la location era la stessa a una sola settimana di distanza). Parliamo di un giocatore che ha vinto 12 titoli PGA Tour in soli 5 anni, e che cercherà di mettere in bacheca un altro torneo importante che gli manca. JT ha incassato 3 top-10 in 4 tornei dalla ripresa dimostrandosi subito in grande forma, ed è uno dei miei 3 favoriti anche questa settimana.

Collin Morikawa @23.00 (stake 0.5). Ci ha fatto felici la settimana scorsa con la vittoria @31 su questo stesso tracciato, perchè non riprovare un giocatore che con un back tp back ha la possibilità di entrare nella storia in un certo senso, e che ha dimostrato di essere a suo agio su questo tracciato, oltre ad attraversare un grande stato di forma. Lo dicevo la settimana scorsa, se in questo periodo me lo continuano ad offrire sopra @20 di quota io lo prendo sempre ad occhi chiusi e anche oggi ci trovo valore pur con una quota più bassa rispetto alla settimana scorsa (@23). Del resto la vittoria di 7 giorni fa è un buon biglietto da visita e mi aspettavo anche qualcosa in meno in quota, quindi Morikawa è una delle mie 4 value bet.

Abraham Ancer @46.00 (stake 0.5). Oggi il longshot non ha una quota altissima, anche se è solo 1 di 3 e abbiamo anche una quota @126 nel servizio Premium. Ancer però rappresenta un investimento davvero possibile e interessante nonostante sia pagato comunque alto @46. Ottimo nelle statistiche di Driving Accuracy, Total Driving, Ball Striking e Scrambling, si trova a suo agio sui greens in Bentgrass/Poa Annua e di fatto i suoi migliori risultati in carriera sono arrivati su tracciati davvero simili a Muirfield. Due anni fa su questo tracciato chiuse il primo giorno al comando con 65 colpi assieme a Joaquin Niemann e Hideki Matsuyama. Effettivamente Ancer è un giocatore che generalmente tende a partire forte, consideratelo anche come LEADER PRIMO GIRO @51 se volete mettere un altro cippino come bonus pick.

⛳️GOLF PGA TOUR - WORKDAY CHARITY OPEN 2020

📌FAVORITI

Justin Thomas @12.00 (stake 1)

📌VALUEBET

Collin Morikawa @23.00 (stake 0.5)

📌LONGSHOT

Abraham Ancer @46.00 (stake 0.5)

📌SPECIAL

Abraham Ancer Leader Primo Round @51.00

Questa settimana non parlo approfonditamente anche di European Tour per due motivi. Il primo è che i tornei del vecchio continente torneranno ufficialmente dalla prossima settimana con la programmazione ufficiale e principale e i punti FedEx Cup. In questo turno c'è un altro evento assieme al Challenge Tour, ovvero l'Euram Bank Open (ancora una volta in Austria come la settimana scorsa) dove partecipano tanti giocatori italiani. In secondo luogo questo evento inizia un giorno prima rispetto al canonico giovedì e quindi rispetto anche al PGA. Nel servizio PREMIUM avevo dato per tempo un poker di 4 possibili vincitori visto che questo torneo. Ve li riporto che magari possono esservi utili anche in live.

⛳️GOLF EUROPEAN TOUR EURAM BANK OPEN 2020

Adri Arnaus @15.00 (stake 0.5)

Lorenzo Gagli @15.00 (stake 0.5)

John Catlin @23.00 (stake 0.5)

Bernd Ritthammer @34.00 (stake 0.5)

Infine chiudo con 4 consigli anche su una serie di eventi minori come quelli del Korn Ferry Tour. Non conosco tutto il Field in questo caso, non mi spaccio per chi non sono e non millanto conoscenze, ma tra il Field del San Antonio Championship qualche nome lo riconosco e vi consiglio un cippino su 4 quote interessanti. In particolare Dylan Wu @61 è da leccarsi i baffi, puntateci il caffè.

⛳️GOLF KORN FERRY TOUR SAN ANTONIO

Wesley Bryant @29.00 ☕️

Peter Uihlein @41.00 ☕️

Brett Coletta @56.00 ☕️

Dylan Wu @61.00 ☕️

