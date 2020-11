Scommesse Golf: Dustin Johnson vince il The Masters 2020 ed è favorito per ripetersi anche il prossimo anno ad Augusta

E' appena andata in archivio un edizione del The Masters 2020 di Augusta davvero particolare visto che si è giocata a novembre invece che ad aprile. La vittoria è andata al numero 1 al mondo, Dustin Johnson, favorito anche per la giacca verde del 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Dustin Johnson vince il The Masters ed è favorito anche per il 2021

Dustin Johnson sempre più numero 1 al mondo, torna dal covid dopo la vittoria alla Fedex Cup e fa sua anche la giacca verde di Augusta, von la vittoria al The Masters 2020 succedendo a Tiger Woods. DJ non ha solo vinto, ha dominato chiudendo a -20 colpi sotto il par, un record ad Augusta. Dustin Johnson è favorito per ripetersi anche al Masters del prossimo anno davanti a Bryson DeChambeau (favorito al via nel 2020) e a Jon Rahm. Subito dietro c'è Rory McIlroy che sogna ancora il grande slam e che in questa edizione ha pagato un day1 davvero negativo. Completa il poverissimo Justin Thomas che si tiene dietro mr.major, Brooks Koepka.

QUOTE ANTEPOST THE MASTERS 2021

Dustin Johnson @8

Bryson DeChambeau @11

Jon Rahm @13

Rory McIlroy @13

Justin Thomas @13

Brooks Koepka @17

Xander Schauffele @19

Patrick Cantlay @31

Tiger Woods @31

Collin Morikawa @31

Patrick Reed @31

Hideki Matsuyama @41

Tony Finau @41

Webb Simpson @41

Bubba Watson @41

Matthew Wolff @41

Sungjae Im @41

Jason Day @51

Adam Scott @51

Viktor Hovland @51

Scottie Scheffler @51

Daniel Berger @51

Tyrell Hatton @51

Tommy Fleetwood @51

Justin Rose @51

Rickie Fowler @61

Jordan Spieth @61

Cameron Smith @61

Cameron Champ @61

Louis Oosthuizen @81

Matthew Fitzpatrick @81

Abraham Ancer @81