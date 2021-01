Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Sentry Tournament of Champions 2021, primo torneo dell'anno da Kapalua

Golf is back! Il PGA Tour torna per il primo torneo del 2021, il Sentry Tournament of Champions e noi ci facciamo trovare pronti con i pronostici sul Golf. Il 2020 ci ha visto chiudere in negativo dopo 5 stagioni di progfitto, ma siamo pronti a rifarci con gli interessi.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Sentry Tournament of Champions 2021

Il PGA Tour è pronto per il primo torneo del 2021, il Sentry Tournament of Champions dalle Hawaii, il tradizionale torneo ad inviti con un Field ristretto da soli 42 giocatori che vede in campo alcuni dei giocatori più forti al mondo.

Il tracciato di Kapalua è un par-73 molto lungo da 7,596 yards con Greens in TifEagle Bermudagrass. La lunghezza del tracciato rende importanti le statistiche di Driving Distance seguite da Approach, Par 4 Scoring, Scrambling e l'immancabile Putting, ma come detto occhio ai grandi colpitori qui.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Justin Thomas (-14); 2019: Xander Schauffele (-23); 2018: Dustin Johnson (-24); 2017: Justin Thomas (-22); 2016: Jordan Spieth (-30); 2015: Patrick Reed (-21); 2014: Zach Johnson (-19); 2013: Dustin Johnson (-15, 54 buche); 2012: Steve Stricker (-23); 2011: Jonathan Byrd (-24); 2010: Geoff Ogilvy (-22).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel VIP BETTING MANIAC come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (4) e longshot a quota alta (2), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

Il favorito è anche il favorito dai bookmakers, quindi sono d'accordo su Justin Thomas @8.00 che è il campione in carica di un torneo che ha vinto 2 volte e dove ha chiuso 3° anche nel 2019. JT tende ad iniziare forte l'anno, e al torneo dei campioni un campione come lui è da provare in quella che è fondamentalmente una puntata paracadute su cui investire leggermente di più rispetto alle altre.

La quota di valore la segnalo su Patrick Cantlay @19.00 che un paio di mesi fa vinceva a Sherwood e che lo scorso anno in questo evento giocò per la vittoria, anche se alla fine chiuse al 4° posto, pagando un 3° round negativo, ma la costanza e le caratteristiche di gioco per fare bene qui ce le ha. Cantlay è uno dei giocatori in rampa di lancio che però non ha ancora vinto il torneo dei campioni. Su un Field di qualità ma con pochi giocatori, Cantlay circa a 20 volte la posta è ottimo.

La quota "alta" è ben lontana dai nostri standard in tripla cifra, ma a Kapalua di solito non vincono giocatori sconosciuti (guardate la lista degli ultimi vincitori per capire). Gioco Cameron Smith @36.00 come longshoot. Smith negli ultimi 3 anni è stato uno dei giocatori più costanti e a gennaio nel 2020 ha già vinto il Sony Open. Smith tende a iniziare bene le annate. Nel 2018 ha chiuso 17° nella sua unica partecipazione a Kapalua ma ha tutte le caratteristiche per fare bene su questo tracciato, e 3 anni in più sulle spalle.

⛳️GOLF PGA TOUR: SENTRY TOURNAMENT OF CHAMPIONS 2020

📌FAVORITI

Justin Thomas @8.00

📌VALUEBET

Patrick Cantlay @19.00

📌LONGSHOT

Cameron Smith @36.00

