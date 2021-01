Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Sony Open 2021 dal Waialae Country Club alle Hawaii

Abbiamo aperto il 2021 alla grande con i Pronostici Golf e al primo torneo dell'anno, il Sentry Tournament of Champions siamo andati subito in cassa in quota @31 con Harris English. Ora si gioca il Sony Open dal Waialae Country Club alle Hawaii.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Sony Open 2021

Si torna in gioco al PGA Tour, dal Waialae Country Club alle Hawaii per il Sony Open 2021. Si gioca su un tracciato corto, par-70 da 7,044 yards, molto diverso quindi rispetto a quello della scorsa settimana e con Green in TifDwarf Bermudagrass. Qui le statistiche più importanti sono: Approach, Fairways Hit, Birdie or Better, GIR e Putting.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Cameron Smith (-11); 2019: Matt Kuchar (-22); 2018: Patton Kizzire (-17); 2017: Justin Thomas (-27); 2016: Fabian Gomez (-20); 2015: Jimmy Walker (-23); 2014: Jimmy Walker (-17); 2013: Russell Henley (-24); 2012: Johnson Wagner (-13); 2011: Mark Wilson (-16); 2010: Ryan Palmer (-15).

Ho scelto 9 possibili vincitori nel VIP BETTING MANIAC come sempre divisi in favoriti (3), quote di valore (3) e longshot a quota alta (3), ve ne riporto come sempre 3 in free pick.

La settimana scorsa lo abbiamo preso come longshot, questa volta lo prendiamo tra i favoriti. Parliamo di Harris English @15.00. Fare il back to back qui alle Hawaii non sarà facile, ma a parte la vittoria al Sentry, English ha ottime statistiche anche qui, ed è in un grande momento di forma.

Come quota di valore vi segnalo Kevin Kisner @29.00, giocatore che vanta già 4 titoli PGA in bacheca e che il suo meglio lo da su greens in Bermudagrass. Negli ultimi 14 tornei giocati ha sfiorato 4 volte la vittoria: 3° al Rocket Mortgage Classic, 3° al Wyndham Championship, 4° al Northern Trust e 2° al the RSM Classic. I precedenti al Waialae Country Club parlano da soli: 5° nel 2016, 4° nel 2017, 25° nel 2018 e 4° anche lo scorso anno. Kisner fa la differenza anche in molte statistiche, su tutte quelle di Tee to Green, Putting, ma anche Greens in Regulation.

La quota alta la gioco su Zach Johnson @41.00 che andando a fare la media delle statistiche più importanti risulta il migliore del Field, quindi a @41 di quota è da provare. Johnson non ha giocato la settimana scorsa ma qui ha già vinto nel 2019 e ha sempre tenuto grandi rendimenti: 12° (2010), 8° (2014), 9° (2016), 6° (2017) e 14° (2018). Zach ha vinto 12 titoli al PGA in carriera ed è particolarmente efficace su tracciati par-70.

⛳️GOLF PGA TOUR: SONY OPEN 2021

📌FAVORITI

Harris English @15.00

📌VALUEBET

Kevin Kisner @29.00

📌LONGSHOT

Zach Johnson @41.00

