Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021

La settimana scorsa siamo andati in cassa con DJ nuovamente dominatore al Saudi International ma Schauffelle ci ha tradito al Phoenix Open. Questa settimana il Golf PGA Tour ha in programma l'AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021

La settimana scorsa abbiamo fatto il tifo per Xander Schauffele che però ha giocato male la domenica e la vittoria è andata a Brooks Koepka. Questa settimana si viaggia verso la costa del Pacifico per l'AT&T Pebble Beach Pro-Am 2021, evento che si gioca su 2 tracciati, il Pebble Beach Golf Links e lo Spyglass Hills GC. Il primo è un par-72 corto da 7,051 yards con Greens in Poa Annua. Il secondo è un altro par-72 corto da 7,041 yards, anche qui con superfici in Poa Annua.

Non c'è il numero 1 al mondo, Dustin Johnson, che si prende una settimana di pausa dopo la vittoria al "suo" Saudi International, ma il Field è comunque di livello con giocatori del calibro di Patrick Cantlay, Paul Casey, Jason Day, Jordan Spieth, Phil Mickelson e Brandt Snedeker. In gioco anche il nostro Francesco Molinari. Qui le statistiche più importanti sono quelle di Approach, Putting, Total Par 72, Birdies or Better e Scrambling seguite da Tee to Green e Greens in Regulation.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Nick Taylor (-19); 2019: Phil Mickelson (-19); 2018: Ted Potter Jnr (-17); 2017: Jordan Spieth (-19); 2016: Vaughn Taylor (-17); 2015: Brandt Snedeker (-22); 2014: Jimmy Walker (-11); 2013: Brandt Snedeker (-19); 2012: Phil Mickelson (-17); 2011: D.A. Points (-15); 2010: Dustin Johnson (-16).

Ho scelto 8 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (4) e longshot a quota alta (2). Ve ne riporto 3 in free pick.

Il favorito è Daniel Berger @15.00 che dopo il T7 al Sony Open, la settimana scorsa a Phoenix stranamente non ha superato il taglio, anche se parliamo di uno dei giocatori più in forma del momento e si potrà riprendere subito qui a Pebble Beach dove ha chiuso al 5° posto lo scorso anno.

Quota di valore sul nostro Francesco Molinari @23.00 che di recente è apparso in grande forma con un T15 a Houston, T8 al PGA West e T10 a Torrey Pines negli ultimi 3 eventi al PGA Tour. Ha giocato qui lo U.S. Open del 2019 dove ha chiuso 16°, ma oggi il Field sarà più debole rispetto a quel major. Tra PGA West e Torrey Pines di recente Chicco è stato tra i migliori nelle statistiche di Approach, Tee to Green e Greens in Regulation.

La quota più alta la gioco su Kevin Streelman @34.00 che gioca sempre questo evento a cui tiene molto e che lo scorso anno lo ha visto al 2° posto, la sua 3° top-10 consecutiva e 5° top-20 di fila qui. Streelman si è preparato bene col T22 della scorsa settimana in casa sua in Arizona, ed è uno dei migliori nelle statistiche di GIR.

⛳️GOLF PGA TOUR: PEBBLE BEACH 2021

📌FAVORITI

Daniel Berger @15.00

💎***PICK PREMIUM***💎

📌VALUEBET

Francesco Molinari @23.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Kevin Streelman @34.00

💎***PICK PREMIUM***💎