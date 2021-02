Pronostici Golf PGA Tour: analisi, favoriti e pronostici sul Genesis Invitational 2021

Arriviamo da 2 settimane di fila in cassa con i Pronostici sul Golf. Dopo DJ abbiamo preso Daniel Berger a Pebble Beach. Anche questa settimana c'è solo il PGA Tour, e Dustin Johnson, numero 1 al mondo, torna protagonista al Riviera per il Genesis Open 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Genesis Invitational 2021

Si torna in gioco col PGA Tour che chiude lo swing sulla costa ovest dal Riviera Country Club che ospita il Genesis Invitational 2021 dove ritroviamo un Field di primo livello con giocatori del calibro di: Dustin Johnson, Jon Rahm, Justin Thomas, Xander Schauffele, Rory McIlroy, Brooks Koepka e Patrick Cantlay. C'è anche il nostro Chicco Molinari. Non manca all'appuntamento nemmeno il campione in carica, Adam Scott.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Adam Scott (-11); 2019: J.B. Holmes (-14); 2018: Bubba Watson (-12); 2017: Dustin Johnson (-17); 2016: Bubba Watson (-15); 2015: James Hahn (-6); 2014: Bubba Watson (-15); 2013: John Merrick (-11); 2012: Bill Haas (-7); 2011: Aaron Baddeley (-12); 2010: Steve Stricker (-16).

Il tracciato del Riviera è un par-71 da 7,322 yard, vecchio stile con greens in Poa Annua mentre i fairways sono in Kikuyugrass, una superficie che oltre al Riviera ha solo Torrey Pines. Qui servono ottime statistiche di: Ball Striking, Tee-to-Green, Proximity to Hole, Approach e Around the Green.

Ho scelto 9 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (2) e longshot a quota alta (5), più un testa a testa. Ve ne riporto 3 in free pick.

Iniziamo dal favorito, Dustin Johnson @6.50, la stessa quota bassina, ma che ci ha mandato in cassa in Arabia Saudita, ultimo torneo giocato (e vinto) dal numero 1 al mondo che inoltre ha incassato 6 top-4 e 9 top-10 qui al Riviera.

La quota di valore la gioco su Bryson DeChambeau @17.00 che anno dopo anno ha migliorato sempre al Riviera, fino al T5 del 2020. DeChambeau spicca nelle statistiche di Tee-to-Green, ma in generale facendo la media delle statistiche più importanti è al 3° posto, dietro solo a DJ e Jon Rahm.

Quota di valore per Carlos Ortiz @61.00 che in quella media statistica occupa addirittura il 6° posto, ma nelle lavagne dei bookmakers è molto più indietro. I recenti T29 al Farmers, T4 a Phoenix lo hanno fatto rientrare nella top-50 mondiale e al Riviera ha sempre superato il taglio in 4 partecipazioni, con anche 2 top-20.

Gioco anche il Testa a Testa 72 Buche con Corey Conners-Francesco Molinari e questa volta vado contro Chicco che avevo invece appoggiato a Pebble Beach dove mi ha un pò deluso col T59 finale. Al Riviera Molinari ha sempre giocato male e negli ultimi 3 anni non ha nemmeno superato il taglio. Altri 2 tagli non superati anche di recente negli ultimi 6 tornei per l'azzurro mentre Conners è in crescita e in buona forma fisica. Il canadese ha incassato 6 top-20 negli ultimi 8 eventi giocati al PGA.

⛳️GOLF PGA TOUR: GENESIS 2021

📌FAVORITI

Dustin Johnson @6.50

📌VALUEBET

Bryson DeChambeau @17.00

📌LONGSHOT

Carlos Ortiz @61.00

📌SPECIAL

TaT 72 Buche Corey Conners-Francesco Molinari: CONNERS @2.00