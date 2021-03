La settimana scorsa sono arrivate le vittorie di Collin Morikawa e Branden Grace e questa settimana si gioca solo al PGA Tour col mitico Arnold Palmer Invitational da Bay Hill.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici PGA Tour: Arnold Palmer Invitational 2021

L'Arnold Palmer Invitational è uno dei tornei più noti e infatti sono in gioco quasi tutti i big mondiali con un Field davvero di primo piano una settimana dopo il WGC, e una prima del Players Championship, quindi è un test molto importante. Sono in gioco: Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Viktor Hovland, Tommy Fleetwood, Sungjae Im, Justin Rose, Marc Leishman, Jason Day, Matthew Fitzpatrick, Hideki Matsuyama, Jordan Spieth e Rickie Fowler, oltre al campione in carica Tyrrell Hatton. Non dimentichiamo anche il nostro Francesco Molinari che qui ha trionfato nel 2019.

Il tracciato è il classico Bay Hill, un Par 72 da 7,454 yard con greens in TifEagle Bermudagrass. Le statistiche principali per fare bene qui sono: Approach, Strokes Gained: Off the Tee, Putting (Bermudagrass), Ball-striking, Par 4 e Par 5.

Vincitori ultime edizioni. 2020: Tyrrell Hatton (-5); 2019: Francesco Molinari (-12); 2018: Rory McIlroy (-18); 2017: Marc Leishman (-11); 2016: Jason Day (-17); 2015: Matt Every (-19); 2014: Matt Every (-13); 2013: Tiger Woods (-13); 2012: Tiger Woods (-13); 2011: Martin Laird (-8); 2010: Ernie Els (-11).

Ho scelto 8 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (5) e longshot a quota alta (2). Ve ne riporto 3 in free pick.

Come favorito apro con Viktor Hovland @13.00 anche se i book dicono McIlroy che però rientra da un periodo di stop. Hovland è uno dei giocatori in miglior forma e in rampa di lancio con una vittoria, un paio di 2° posti, un 3°, un 5° e un 6° posto negli ultimi 7 tornei giocati in giro per il mondo. Anche il suo stile di gioco e i suoi numeri di ball striking lo rendono un profilo perfetto per Bay Hill anche se forse avrei preferito qualche punto in più di quota, l'unica pecca di questa giocata. Hovland è comunque il 7° migliore del Field facendo la media delle statistiche principali per primeggiare a Bay Hill, un altro punto a favore per lui e per la nostra pick.

Valore invece sul nostro Francesco Molinari @29.00 che è assolutamente da prendere. Ha già vinto qui nel 2019 dove ha sempre superato il taglio in 7 tornei giocati, con 4 top-10. Il suo rendimento su questo tracciato, e in generale su tracciati classici di questo genere, è impressionante. Per esempio Chicco ha sfiorato la vittoria a Quail Hollow, Muirfield Village, Congressional e pure ad Augusta, tutti tracciati classici come Bay Hill. Infine l'italiano è anche in grande forma con gli ultimi 3 tornei in cui ha giocato benissimo: 8° al PGA West, 10° a Torrey Pines e 8° anche nella sua ultima apparizione al Riviera Country Club.

Quota alta su Sam Burns @41.00, una altro da prendere assolutamente, specialmente a 41 volte la posta. Nel 2021 si sta battendo alla pari con i migliori come visto al Farmers Insurance Open a Torrey Pines (approposito di tracciati classici), a Phoenix ma anche di recente al Riviera. Burns da il suo meglio sui greens in Bermudagrass e facendo la media delle statistiche principali che vi ho descritto prima, è proprio Burns IL MIGLIORE dell'intero Field.

⛳️GOLF PGA TOUR: ARNOLD PALMER INVITATIONAL 2021

📌FAVORITI

Viktor Hovland @13.00

📌VALUEBET

Francesco Molinari @29.00

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

💎***PICK PREMIUM***💎

📌LONGSHOT

Sam Burns @41.00

💎***PICK PREMIUM***💎