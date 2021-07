Pronostici Golf: analisi, favoriti e pronostici sul The Open Championship 2021, 149° edizione del major britannico dal Royal St George. In gioco anche il Barbasol Championship del PGA Tour

149° edizione del The Open Championship, uno dei major più importanti e storici del Golf, a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi a Tokyo dove il Golf tornerà protagonista. Si gioca al Royal St George, andiamo a vedere i nostri consigli per le scommesse sul Golf con un accenno anche al PGA Tour che ha in programma il Barbasol Championship 2021.

Vediamo i pronostici vincenti golf con quote di riferimento prese da Bet365 e Snai.

Analisi e Pronostici Golf: The Open Championship 2021

Finalmente la 149° edizione del The Open Championship 2021 andrà in scena dopo che l'edizione del 2020 non si è giocata. Shane Lowry difenderà il titolo vinto nel 2019, ma a Royal Portrush. Field eccezionale come ogni major che si rispetti, ad iniziare dal numero 1 al mondo e favorito, Jon Rahm, passando per Rory McIlroy, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Xander Schauffele e Justin Thomas fino ad arrivare al nostro Francesco Molinari, molto alto in quota @141 volte la posta anche se Chicco nazionale ha vinto questo evento consacrandosi nel mondo del Golf nel 2018 (in quell'occasione era quotato molto più basso, @33).

Vincitori ultime edizioni (tra parentesi la quota per il vincente). 2019:, Shane Lowry: 70/1; 2018: Francesco Molinari, 33/1; 2017: Jordan Spieth, 16/1; 2016: Henrik Stenson, 33/1; 2015: Zach Johnson, 110/1; 2014: Rory McIlroy, 18/1; 2013, Phil Mickelson, 20/1; 2012: Ernie Els, 45/1; 2011: Darren Clarke, 200/1; 2010: Louis Oosthuizen, 250/1.

Questa settimana si gioca sulle coste del Kent, al Royal St George’s Golf Club, tracciato par-70 da 7,206 yards e greens in Fescue/Bentgrass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Off the Tee, Ball-Striking, Around the Green, Tee to Green e Sand Save.

Ho scelto 7 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (2), quote di valore (3) e longshot a quota alta (2) più 8 giocate special sui testa a testa 72 buche e piazzati. Ve ne riporto 5 in free pick.

Come favorito consiglio Brooks Koepka @17.00 che ha anche una quota ampiamente in doppia cifra da non perdere. Koepka non ha superato il taglio ad Augusta, ma non era al 100% e da allora ha migliorato molto la propria forma fisica, inoltre non dimentichiamo che questo è un major e in eventi del genere l'americano si infuoca letteralmente. Lo abbiamo visto sfiorare altri 2 successi col 2° posto a Kiawah Island e il 4° posto a Torrey Pine, oltre a vantare 3 top-10 in carriera al The Open che speriamo possa vincere questa volta visto che manca nella sua straordinaria collezione di titoli di prestigio. Aggiungiamo anche che Koepka è il 2° migliore del Field se facciamo la media delle statistiche più importanti per fare bene su questo tracciato che vi ho riportato qualche riga sopra.

Il migliore in questa media statistica chi è? Justin Thomas @21.00 che infatti prendiamo ben volentieri per valore a questa quota. E' stato un 2021 di alti e bassi per JT ma nuovo putter e nuova carica negli ultimi eventi dove è tornato ad essere competitivo con un T19 allo US Open e un 8° posto la settimana scorsa in Scozia dopo che non aveva fatto top-10 una volta vinto il The Player Championship.

Marc Leishman @61.00 è una quota alta su cui investo volentieri un caffettino. Momento positivo per il golf australiano di cui è uno dei maggiori protagonisti, anche se di recente hanno vinto Davis e Herbert. A questo major potrebbe essere nuovamente quella vecchia volte di Leishamn a dire la sua, come nel 2015 a St. Andrews quando perse i playoff contro Zach Johnson, e a questo torneo ha segnato anche un 5° e un 6° posto nel 2014 e nel 2017. Ad inizio anno ha chiuso con un ottimo 5° posto ad Augusta e nell'ultima uscita ha giocato bene col 3° posto finale al Travelers Championship. Leisham non è nei primi 20 nelle statistiche, ma ha ottimi numeri in Off The Tee e potrà farsi valere, inoltre nelle ultime interviste è apparso carico.

Come prima special pick vi segnalo Xander Schauffele TOP 5 SI @5.00, giocatore che potrebbe anche vincerlo questo torneo, e finalmente mettere in bacheca il primo major visto che è lui uno dei giocatori più forti a non aver ancora vinto una torneo di massimo livello anche se ha incassato 9 top-10 in 17 presenze ai major. E' 15° nelle medie statistiche e nel 2018 è stato co-leader per 54 buche a Carnoustie quando si è poi arreso al 2° posto finale.

Vi lascio anche un Testa a Testa 72 Buche e vado con Sergio Garcia su Adam Scott. Lo spagnolo è stato per anni il miglior giocatore al mondo senza un major in bacheca, poi si è sbloccato al Masters del 2017 e in quell'occasione andammo anche in cassa @67 volte la posta. Non credo che vincerà questo major, ma meglio di Adam Scott potrà fare, considerando anche che lo spagnolo è il 17° del Field nella media delle statistiche più importanti e che nell'ultimo major allo US Open è stato finalmente positivo (T19) mentre Scott è molto più indietro nella media statistica e nel ultimo The Open non ha superato nemmeno il taglio.

⛳️GOLF PGA TOUR: THE OPEN CHAMPIONSHIP 2021

📌FAVORITI

Brooks Koepka @17.00

📌VALUEBET

Justin Thomas @21.00

📌LONGSHOT

Marc Leishman @61.00

📌SPECIAL

Xander Schauffele TOP 5 SI @5.00

TaT 72 Buche Sergio Garcia-Adam Scott: GARCIA @1.83

Parliamo molto velocemente anche dell'evento del PGA Tour che ovviamente viene oscurato dal major, ovvero il Barbasol Championship che si gioca dal Keene Trace Golf Club, un par-72 da poco meno di 7,300 yards.

Ho scelto 5 possibili vincitori nel servizio VIP di BETTING MANIAC, come sempre divisi in favoriti (1), quote di valore (1) e longshot a quota alta (3). Ve ne riporto 1 in free pick.

Andiamo su una delle 3 quote alte, e prendiamo Cameron Percy @91.00 che ho visto molto bene la settimana scorsa al John Deere dove ha chiuso 11° e dove ha tenuto ottimi numeri di Approach che sono importanti anche qui, oltre ad essere il migliore del Tour nelle statistiche di GIR e tra i migliori anche in par-3 scoring. Percy ha chiuso 7° qui nel 2018 e ha dimostrato che può far bene in tornei PGA col Field un pò svuotato come sarà anche questa settimana visto che i big sono tutti impegnati al major, a parte Charl Schwartzel che è il favorito dalle quote (assieme a Seamus Power) ed è il giocatore più alto come ranking a giocare qui e non al The Open.

⛳️GOLF PGA TOUR: BARBASOL OPEN 2021

📌FAVORITI

📌VALUEBET

📌LONGSHOT

Cameron Percy @91.00

