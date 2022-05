Pronostici Golf PGA Tour Wells Fargo Championship 2022 ed European Tour (DP World Tour) che ha in programma un classico come il British Masters. Dopo la cassa della corsa settimana con la vittoria di Adrian Arnaus @41, proviamo un altro colpo con i pronostici sul golf.

Risultati Golf: altre grandi casse con i nostri pronostici

“Non può piovere per sempre” si diceva nel film Il Corvo, e dopo tante cassone sfiorate e tanti runner up, le cassone sono tornate ad arrivare con i nostri pronostici sul golf, non tanto la puntata paracadute di Jon Rahm che ha vinto in Messico (dove abbiamo incassato anche tre top-20 e il testa a testa che vi avevamo dato pure qui in free pick), ma con Adri Arnaus preso @41 di quota nella bella vittoria in Catalunya dove abbiamo incassato anche la linea completamente sballata da SNAI nel testa a testa.

Pronostici Golf PGA Tour Wells Fargo Championship: tracciato e stastitiche

Il Wells Fargo Championship, tradizionalmente giocato al Quail Hollow, nel 2022 cambia location, e cambia anche tutto nelle scommesse. Il Field rimane importante col campione in carica Rory McIlroy ma anche Abraham Ancer, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick e Tony Finau, tutti nella top-30 del ranking mondiale, e attenzione al nostro Francesco Molinari che ha vinto l’ultimo torneo giocato su questo tracciato nel 2018, il Quicken Loans National.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Rory McIlroy (-10); 2019: Max Homa (-15); 2018: Jason Day (-12); 2016: James Hahn (-9); 2015: Rory McIlroy (-21); 2014: J.B. Holmes (-14); 2013: Derek Ernst (-8); 2012: Rickie Fowler (-14); 2011: Lucas Glover (-15); 2010: Rory McIlroy (-15).

Il tracciato del TPC Potomac a Avenel Farms in Maryland è un par-70 da 7,160 yards con greens in Bentgrass. Qui le statistiche più importanti per primeggiare sono quelle di Approach, Ball Striking, Fairways Gained, Putting (Bentgrass), Tee to Green.

Pronostici Golf PGA Tour Wells Fargo Championship: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel VIP di Betting Maniac su Telegram. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Come favorito vado con Corey Conners @21.00 che è in cima al Field se facciamo la media delle statistiche più importanti che vi ho citato prima e sulla carta questo tracciato sembra disegnato proprio per il canadese che ha migliorato molto anche il suo putting ed è ormai un contender credibile per ogni torneo e lo abbiamo già visto 3° al WGC Dell Technologies Match Play; 6° al The Masters e 12° anche al RBC Heritage. Anche la quota non è male e ha già giocato su questo tracciato dove ha chiuso con un T41, ma era la sua stagione da rookie.

Quota di valore su Max Homa @36.00 che ha vinto questo torneo nel 2019, anche se come detto eravamo a Quail Hollow, ma potrà fare bene anche su questo tracciato che per alcune caratteristiche (tree lined) ricorda Pebble Beach, Riviera, Copperhead e Muirfield Village, tutti tracciati dove ha offerto grandi prove in passato. Nelle ultime settimane Homa è stato tra i migliori nelle statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green. A questa quota va provato.

European Tour (DP World Tour): British Masters 2022

L’European Tour, anzi DP World Tour, ha in programma un torneo storico, il British Masters 2022 dopo la già citata vittoria di Arnaus al Catalunya Championship. Field di primo piano con: Robert MacIntyre, Lee Westwood, Danny Willett, Adri Arnaus, Rasmus Hojgaard, Adrian Meronk, Sam Horsfield, Lawrie Canter e il campione in carica Richard Bland. C’è anche Renato Paratore che vinse questo torneo nel 2019, ma questa volta è quotato @301. Più “basso”, diciamo, Edoardo Molinari @61.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Richard Bland, 150/1; 2020: Renato Paratore, 50/1; 2019: Marcus Kinhult, 175/1; 2018: Eddie Pepperell, 30/1; 2017: Paul Dunne, 66/1; 2016: Alex Noren, 18/1; 2015: Matt Fitzpatrick, 33/1.

Il tracciato è quello del The Brabazon Course at The Belfry, un par-72 che misura 7,328 yards con greens in Bent/Poa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Come free pick vi segnalo Jordan Smith @29.00 che nel 2022 ha già portato a casa 3 top-9, inclusi 2 runner up, un pò come aveva fatto Arnaus prima della vittoria della settimana scorsa (4 top-9 con 1 runner up), e magari questo fattore ci porterà bene, ma ci sono degli aspetti anche tecnici e non solo di cabala che mi spingono a fare questa puntata, preferendolo agli altri grandi favoriti che sono MacIntyre, Willet e Westwood. Smith è un grande ball striker e ha ottime statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green. Ha chiuso 17° lo scorso anno al British Masters.

Tutti i pronostici completi di Guru sul Golf li trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Contattaci per informazioni su come accedere e intanto entra nel canale FREE, completamente gratuito.