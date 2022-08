Pronostici BMW Championship 2022. Arriviamo da un altra gloriosa settimana con la vittoria di Zalatoris presa a quota @23 anche in free pick nel nostro settimanale articolo di pronostici Golf. Siamo agli sgoccioli della stagione, il BMW Championship 2022 è il 2° appuntamento dei playoffs FedEx che porta verso il grande finale di stagione, il Tour Championship.

Anche la scorsa settimana abbiamo fatto centro con Will Zalatoris @23.00, dato anche in free pick. I playoffs FedEx sono iniziati molto bene, dopo tre mesi fantastici nel finale di regular season. Comunque la settimana scorsa quella di Zalatoris non è stata l’unica cassa con i nostri pronostici Golf che trovi in esclusiva nel VIP BETTING MANIAC al completo.

Pronostici BMW Championship 2022: Field, tracciato e statistiche

Questa settimana si gioca il BMW Championship 2022 dal Delaware, 2° evento dei Playoffs FedEx per quanto riguarda la stagione PGA Tour. I migliori 70 giocatori della classifica hanno superato il taglio della scorsa settimana, anche se il Field in realtà è di 68 giocatori visto che Cameron Smith e Tommy Fleetwood non parteciperanno.

Naturalmente a darsi battaglia per arrivare all’atto conclusivo della stagione, il Tour Championship, ci sono tutti i migliori giocatori PGA, ad iniziare da Rory McIlory e un ritrovato Jon Rahm che aprono da favoriti su Justin Thomas e Matthew Fitzpatrick. Attenzione a Tony Finau che continua ad essere caldissimo nell’ultimo mese, con 2 tornei di fila vinti e una bella serie di piazzamenti, compreso quello della settimana scorsa a Memphis. In gioco anche il campione in carica, Patrick Cantlay.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Patrick Cantlay (-27); 2020: Jon Rahm (-4); 2019: Justin Thomas (-25); 2018: Keegan Bradley(-20); 2017: Marc Leishman (-23); 2016: Dustin Johnson (-23); 2015: Jason Day (-22); 2014: Billy Horschel (-15); 2013: Zach Johnson (-16); 2012: Rory McIlroy (-20); 2011: Justin Rose (-13); 2010: Dustin Johnson (-9).

La Western Golf Association organizza questo torneo dal Wilmington Country Club. Il tracciato è un par-71 da 7,534 yards con greens in Tyee Bentgrass oltre ai fairways in Bentgrass e al Rough in Tall Fescue/Bluegrass, praticamente tutto il contrario rispetto alla settimana scorsa. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Approach, Ball Striking, Putting (Bentgrass), Par-4, Birdie or Better Gained.

Pronostici BMW Championship 2022: le nostre free pick

Per il PGA Tour ho scelto 6 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC. Vi segnalo qui in free pick qualche idea.

Inizio da uno dei miei favoriti, Jon Rahm @15.00, che finalmente è tornato agli onori della cronaca con il T5 della settimana scorsa a Memphis. Si presenta sempre da leader nelle statistiche di GIR e scrambling che male non fanno. Da dopo la vittoria al Mexico Open lo spagnolo non aveva più ingranato, ma ancora una volta ai playoffs ha dimostrato di cambiare passo. Di fatto solo nel 2018 non è andato benissimo nella serie di tornei finali (2° in classifica invece lo scorso anno). Attualmente è al 14° posto della classifica generale FedEx, e giocherà per vincere. Le capacità le ha, lo sappiamo.

Sungjae Im @26.00 si presenta come uno dei migliori dal tee e anche la settimana scorsa il suo approach è stato di altissimo livello, cosa che gli ha permesso di chiudere in 12° posizione a St.Jude (migliore in assoluto del Field nelle statistiche di Off-the-Tee). Im ha anche ottimi numeri in proximity e prima della buona prova della scorsa settimana, aveva chiuso la regular season con un paio di 2° posti. Questa volta potrà vincere per quello che ultimamente è quasi sempre un valido contender.

Quota alta, l’azzardo su Adam Scott

Chiudo con la quota alta su Adam Scott @61.00, un altro che arriva con un T5 da St.Jude, cosa che mi rende positivo. Il veterano australiano è apparso nuovamente in forma la settimana scorsa e dovrà darsi da fare per rientrare nella finale, quel Tour Championship che non gioca dal 2019 (per lui sarebbe la 12° volta ad East Lake). Nelle ultime settimane si è messo in mostra anche ai major con un T14 allo U.S. Open e un T15 al Open Championship. Al momento è al 45° posto, quindi dovrà giocare bene per rientrare nei 30 che andranno in finale, e potrà essere aiutato oltre che dallo stato di forma ritrovata, anche da un tracciato che dovrebbe adattarsi alle sue corde.

Pronostici DP World Tour: D+DReal Czech Masters 2022

In gioco anche il DP World Tour col D+D Real Czech Masters 2022 che si gioca nei dintorni di Praga e che ha richiamato un field abbastanza standard per l’ex European Tour, con Thomas Pieters a guidare le lavagne delle scommesse, e le ragioni non mancano visto che il belga ha vinto 2 volte in carriera su questo tracciato dove nel 2018 trionfò anche il nostro Andrea Pavan. La qualità comunque non manca visto che ci sono anche Victor Perez, Eddie Pepperell e Ian Poulter tra gli altri.

Vincitori ultime edizioni. 2021: Johannes Veerman, 25/1; 2019: Thomas Pieters, 20/1; 2018: Andrea Pavan, 50/1; 2017: Haydn Porteous, 66/1; 2016: Paul Peterson, 250/1; 2015: Thomas Pieters, 80/1; 2014: Jamie Donaldson, 12/1.

Il tracciato del Albatross Golf Resort è un par-72 da 7,468 yards con greens in A1/A4 Bentgrass (Fairways in Bentgrass/Fescue; Rough in Rye). Qui per provare a vincere serve avere ottime statistiche in: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Pronostici DP World Tour

Per il DP World Tour ho scelto 3 possibili vincitori e tante altre special bet sui Testa a Testa e piazzamenti, come sempre in esclusiva nel canale Telegram VIP BETTING MANIAC

Il nome principale che vi faccio è quello di Richard Mansell @21.00 da cui mi aspetto buone cose questa settimana, tanto da consigliarlo per la vittoria finale da favorito, e anche in un testa a testa, per la precisione il TaT 72 Buche Richard Mansell v Thriston Lawrance: MANSELL @1.82 che trovate su SNAI. L’inglese negli ultimi mesi è salito molto di livello ed è costantemente tra i primi, con gli acuti al British Masters (8°), Dutch Open (9°) ed European Open (3°). E’ giunto il momento di vederlo vincere per la prima volta in carriera un titolo del DP Tour. Il tracciato dell’Albatross si adatta alle caratteristiche di Mansell che ha ottime statistiche in Driving Distance, Par-5 Scoring ed Off the Tee, e che già lo scorso anno si mise in mostra giocando bene col 39° posto finale. Considerando i passi in avanti fatti questa volta Mansell potrebbe davvero giocare per la vittoria qui, e certamente lo preferisco a Lawrance nel testa a testa anche se non dovesse andare a vincere il torneo.