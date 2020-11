Pronostici Hockey KHL: Cska Mosca e Bars Kazan favorite dalle quote antepost per il titolo 2020-21. Ogni giorno segui le free pick sul nostro podcast

Siamo al giro di boa della stagione di Hockey su Ghiaccio KHL. Andiamo a vedere le quote antepost aggiornate per il titolo 2020-21 con Cska Mosca e Bars Kazan le favorite.

Cska Mosca e Bars Kazan staccano lo SKA nelle quote antepost

Cska Mosca e Bars Kazan in cima alle quote antepost per la vittoria del titolo KHL 2020-21. Parliamo delle prime in classifica nei rispettivi gironi, quello Ovest per la CSKA (41 punti), quello Est per il Bars Kazan (38 punti), ma occhio anche allo Ska San Pietroburgo che nonostante i problemi di covid ha superato l'emergenza a suon di vittorie. Da non sottovalutare l'Avangard Omsk a chiudere il poker di favorite in singola cifra, dopo di che si passa al Salavat Ufa @11 volte la posta.

QUOTE ANTEPOST KHL 2020/2021

Cska Mosca 4,00

Bars Kazan 5,50

Ska San Pietroburgo 6,75

Avangard Omsk 7,75

Salavat Ufa 11

Dinamo Mosca 12

Jokerit Helsinki 12

Metallurg Magnitogor 13

Avtomobilist Yekater 14

Lokomotiv Yaroslavl 18

Spartak Mosca 30

Traktor Chelyabinsk 30

Barys 40

Torpedo Nizhny Novgo 55

Sibir Novosibirsk 60

Neftekhimik 100

Vityaz Podolsk 100

Hk Dinamo Minsk 100

Severstal Cherepovet 125

Hc Sochi 175

Amur Khabarovsk 175

Hc Red Star Kunlun 225

Dinamo Riga 300