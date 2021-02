Pronostici Hockey KHL: rush finale per la regular season. Secondo le quote antepost la finale più probabile è CSKA Mosca-Bars Kazan

Siamo alle ultime settimane di regular season per il campionato di Hockey su Ghiaccio KHL. Continua il testa a testa a distanza tra CSKA Mosca e Bars Kazan. Vediamo le statistiche più interessanti della stagione e le quote antepost aggiornate.

CSKA Mosca e Bars Kazan, duello a distanza per la vittoria finale

Il CSKA Mosca primo a Ovest con 87 punti, è favorita in un testa a testa col Bars Kazan al comando del girone Est con 84 punti. Le squadre si affronteranno a fine mese in uno scontro diretto a Kazan che ha vinto 3-2 OT anche nell'ultimo viaggio a Mosca lo scorso settembre.

La principale outsider rimane Ska San Pietroburgo, assieme alla Dinamo Mosca, rispettivamente 2° e 3° a Ovest. Attenzione allo Ska che con O/U 17-37 al momento è la miglior squadra da Under a Ovest (media totale 4.9 gol), anche se a Est c'è chi fa meglio con O/U 13-41 (media 4.8), il Barys Nur Sultan.

Parlando di Gol e O/U, la miglior squadra da Over è quella del Niznekamsk che è O/U 30-24 (media totale 6.0 gol) anche se è già fuori dai giochi. A Ovest la miglior squadra da Over invece è la Dinamo Minsk che invece sta lottando per i playoff in 6° posizione e con un O/U 27-27. Ecco le quote antepost per la vittoria finale aggiornate da Snai.

Khl 2020/2021

Cska Mosca 3,50

Bars Kazan 3,80

Ska San Pietroburgo 6,50

Dinamo Mosca 8,25

Lokomotiv Yaroslavl 12

Avangard Omsk 12

Salavat Ufa 14

Metallurg Magnitogor 15

Avtomobilist Yekater 18

Jokerit Helsinki 18

Barys 45

Torpedo Nizhny Novgo 50

Traktor Chelyabinsk 65

Spartak Mosca 75

Vityaz Podolsk 125

Amur Khabarovsk 300

Severstal Cherepovet 450

Hc Sochi 750