Dal 2 marzo iniziano i playoffs di Hockey su ghiaccio in KHL, e iniziano con la CSKA Mosca sempre favorita dalle quote antepost davanti al Bars Kazan.

Iniziano i playoffs e la squadra da battere rimane la CSKA Mosca

Dal 2 marzo si fa sul serio con l'inizio della post season. Andiamo come sempre a vedere le quote antepost per la vittoria finale dove il CSKA Mosca @3.45 che continua a dominare le lavagne davanti al Bars Kazan @4.00. Il terzo incomodo è sempre rappresentato dallo SKA @6 mentre Omsk fa un grande balzo e nell'ultimo mese taglia la quota da @12 all'attuale @8.50, proponendosi come 4° forza al via della postseason secondo Snai.

Khl 2020/2021

Cska Mosca 3,45

Bars Kazan 4,00

Ska San Pietroburgo 6,00

Avangard Omsk 8,50

Dinamo Mosca 9,75

Metallurg Magnitogor 12

Salavat Ufa 13

Lokomotiv Yaroslavl 13

Jokerit Helsinki 20

Traktor Chelyabinsk 30

Avtomobilist Yekater 30

Barys 50

Torpedo Nizhny Novgo 50

Spartak Mosca 90

Severstal Cherepovet 150

Vityaz Podolsk 250

Vediamo anche i primi accoppiamenti. Il Magnitogorsk è favorito sul Barys, ancora di più l'Omsk contro lo Yekaterinburg. Per non parlare della Dynamo Mosca che si gioca @1.25 contro il Cherepovec, stessa quota che ha lo SKA contro la Dinamo Minsk.

Al mercoledì stessa cosa, Ufa e Yaroslavl sono le squadre che rischiano di più, anche se entrambe sono sotto @1.20 di quota. Scontata la vittoria della CSKA @1.21 nel derby contro lo Spartak Moscow e ancora di più Kazan @1.16 contro il Novgorod.

2 MARZO

15:00 Magnitogors - Barys Astana 1,43 2,65

17:30 Avangard Omsk - Yekaterinburg 1,40 2,70

17:30 Dyn Moscow - Cherepovec 1,24 3,60

17:30 St Petersburg - Din Minsk 1,25 3,55

3 MARZO

15:00 Salav Y Ufa - Trakt Chelyab. 1,48 2,35

17:30 Bars Kazan - Nizh Novgorod 1,16 4,25

17:30 Cska Moscow - Spartak Moscow 1,21 3,60

17:30 L. Yaroslavl - Jokerit Helsinki 1,47 2,40