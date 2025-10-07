Pronostici Hockey NHL: analisi big match del 7 ottobre. Inizia la regular season 2025-2026

Articolo in aggiornamento quotidiano sull’Hockey su Ghiaccio NHL 2025-2026 con le analisi dei big match del giorno, i consigli per le prop bet dei giocatori e i nostri Pronostici NHL 25-26. ARTICOLO AGGIORNATO AL 7 OTTOBRE 2025.

Pronostici NHL 25-26: I big match di giornata

Vediamo i match più interessanti di Hockey NHL del 7 OTTOBRE 2025.

Florida Panthers-Chicago Blackhawks

I Florida Panthers, due volte campioni in carica della Stanley Cup, apriranno la stagione in casa, ma senza due delle loro stelle più importanti: Aleksander Barkov e Matthew Tkachuk. Barkov è il leader della franchigia della Florida per gol (286), assist (496) e partite giocate (804). Il capitano dei Panthers è anche in testa per gol in superiorità numerica (84) e gol della vittoria (52). Oltre a questo duro colpo, Tkachuk probabilmente sarà fuori fino a dicembre a causa di un’ernia inguinale e di uno strappo al muscolo adduttore. In porta il veterano Sergei Bobrovsky, 37 anni, che partirà titolare martedì e che ha vinto due volte il Vezina Trophy (2013, 2017) e due volte la Stanley Cup (2024, 2025). Bobrovsky ha offerto un valore aggiunto notevole a Florida l’anno scorso, con solo 2,44 gol subiti (meglio della sua media in carriera di 2,58).

Nel frattempo, i Blackhawks hanno un nuovo allenatore in Jeff Blashill, che è stato assistente a Tampa Bay nelle ultime tre stagioni. In precedenza, Blashill, 51 anni, era stato allenatore dei Detroit Red Wings, con un record di 204-261-72 in sette stagioni prima di essere licenziato nell’aprile 2022. Blashill punterà sui fondamentali con uno dei roster più giovani del campionato; uno di questi giovani è Connor Bedard, prima scelta assoluta del 2023, un centro ventenne che ha guidato Chicago in assist (44) e punti (67) la scorsa stagione. Un altro giocatore dei Blackhawks da tenere d’occhio è Spencer Knight. Il ventiquattrenne ex portiere dei Panthers dovrebbe partire titolare martedì. La scorsa stagione, Knight ha giocato 23 partite con i Panthers e 15 con i Blackhawks. Le sue statistiche combinate includono un record di 17-16-3, una percentuale di parate del 901 e una media gol subiti di 2,72. Tuttavia, i suoi numeri sono stati migliori con la Florida (2,40 gol subiti) rispetto a quelli con Chicago (3,18).

NY Rangers-Pittsburgh Penguins

Un anno fa i Rangers si presentavano tra le contender per la Stanley Cup, con lo stesso roster che li aveva guidati al Presidents’ Trophy nel 2023-24, a due partite dalla finale della Stanley Cup. Sebbene ci fossero stati alcuni campanelli d’allarme in pochi avrebbero potuto prevedere il caos e il ricambio di roster che li hanno portati a non raggiungere i playoff. I Rangers sperano di iniziare quello che sperano sia un ritorno ai playoff sotto la guida del nuovo allenatore Mike Sullivan. New York ha aperto la scorsa stagione con una vittoria per 6-0 a Pittsburgh il 9 ottobre e tornano ad ospitare Sidney Crosby, Evgeni Malkin e compagni. Ben 9 giocatori che hanno giocato quella partita non fanno più parte della squadra, tra questi c’è Chris Kreider, ceduto ai Ducks. I Rangers contano anche su una maggiore produzione da parte di Artemi Panarin e Mika Zibanejad. Il totale di punti di Panarin è sceso da 120 a 89, mentre quello di Zibanejad è sceso da 72 a 62 e da 91 nel 2022-23. C’è speranza che Zibanejad possa rinascere giocando un’intera stagione come compagno di linea come J.T. Miller, arrivato da Vancover, ha segnato 13 gol e totalizzato 35 punti in 32 partite prima di essere nominato capitano della squadra durante la offseason.

I Penguins tornano con Crosby e Malkin, insieme a Kris Letang. Crosby ha chiuso la scorsa stagione con 91 punti, per la sua terza stagione consecutiva con più di 90 punti, ma la produzione di Malkin è scesa a 50 punti. Pittsburgh punta alla rinfondazione con tanti giovani interessanti sotto la guida del nuovo allenatore Dan Muse, tra cui Ville Koivunen, che potrebbe essere in linea con Crosby e Rickard Rakell. I Penguins hanno aggiunto alcuni veterani ingaggiando Anthony Mantha e Noel Acciari per l’attacco e ha anche aggiunto Mathew Dumba in difesa davanti al portiere Tristan Jarry, la cui percentuale di parate di .893 e la media gol subiti di 3,12 sono state le peggiori in carriera. New York ha un record di 10-4-1 negli ultimi 15 incontri tra le due squadre dall’inizio della stagione 2021-22.

LA Kings-Colorado Avalanche

L’ultima partita di preseason contro gli Anaheim Ducks sabato non lascia di certo tranquilli i Kings che da avanti 4-0 metà del terzo periodo hanno subito quattro gol di fila, vincendo ma solo ai supplementari grazie all giocate difensive di Drew Doughty e al gol vittoria di Kevin Fiala. L’attaccante dei Kings Anze Kopitar giocherà la sua ultima partita d’esordio stagionale. Il 38enne ha annunciato il mese scorso il suo ritiro dopo questa stagione, la sua ventesima in NHL. I Kings sono stati eliminati al primo turno dei playoff dagli Edmonton Oilers e provano a rilanciarsi col lavoro sul mercato. Tra i nuovi arrivati ​​veterani ci sono i difensori Cody Ceci e Brian Dumoulin e gli attaccanti Joel Armia e Corey Perry, che hanno compiuto 40 anni a maggio. L’attaccante dei Los Angeles Alex Laferriere ha un infortunio non reso noto e le sue condizioni per la partita d’esordio sono sconosciute. Laferriere ha segnato 19 gol e 23 assist in 77 partite con i Kings la scorsa stagione, la sua seconda in NHL.

Gli Avalanche hanno perso le ultime due partite di preseason, chiudendo con un record di 4-2. Il più grande acquisto fuori stagione per il Colorado è stato l’arrivo del veterano difensore Brent Burns, che giocherà la sua 22esima stagione in NHL. Anche Gabriel Landeskog giocherà la sua prima partita di stagione regolare; l’ala trentaduenne ha saltato tre anni a causa di un infortunio al ginoccho. Gli Avalanche potrebbero ritrovarsi a corto di un altro difensore dopo che Sean Behrens ha lasciato la partita sabato per un infortunio non reso noto, ma Colorado potrebbe avvalersi di Tristen Nielsen che ha aumentato le sue possibilità di entrare in squadra segnando nella sconfitta per 3-2 contro i Dallas Stars di sabato. Nielsen, che ha giocato le ultime quattro stagioni nell’American Hockey League, ha segnato in ogni partita di preseason in cui ha giocato.

