Scommesse Hockey su Ghiaccio NHL: chi sono i favoriti per la vittoria della Stanley Cup quando riprenderà la stagione?

Anche per l'Hockey su Ghiaccio NHL si aspetta la ripresa della regular-season e non ci sono ancora date certe, ma intanto i bookmakers offrono le loro quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup dove sono sempre due squadre da Est a dominare le lavagne: Boston Bruins e Tampa Bay Lightning.

Quote Antepost Stanley Cup 2020 e Rendimenti nelle scommesse NHL

Il Coronavirus ha bloccato la stagione di Hockey NHL e nelle ultime ore è arrivata la notizia anche di una prima positività al Covid-19 anche per l'Hockey su Ghiaccio negli States, si tratta di un giocatore degli Ottawa Senators. Quando riprenderà? Si disputerà normalmente? Chi vincerà in queste condizioni? Le domande sono tante con la maggior parte dei team che ha ancora da giocare tra le 12 e le 15 partite di regular-season prima dei playoffs.

Secondo i bookmakers di Las Vegas i favoriti per la vittoria della Stanley Cup rimangono sempre i Boston Bruins @6 sui Tampa Bay Lightning @7 ma subito dopo arrivano i Colorado Avalanche @8 e i Vegas Golden Knights @8 in grande crescita, così come i Philadelphia Flyers @10 che aprono la serie di squadre in doppia cifra di quota assieme ai campioni in carica, i St. Louis Blues.

Boston Bruins @6

Tampa Bay Lightning @7

Vegas Golden Knights @8

Colorado Avalanche @8

Philadelphia Flyers @10

St. Louis Blues @10

Washington Capitals @13

Pittsburgh Penguins @16

Dallas Stars @19

Toronto Maple Leafs @19

Nashville Predators @21

Edmonton Oilers @23

Vancouver Canucks @29

Calgary Flames @34

Carolina Hurricanes @34

Arizona Coyotes @51

Minnesota Wild @51

New York Islanders @51

New York Rangers @51

Winnipeg Jets @51

Florida Panthers @67

Columbus Blue Jackets @100

Chicago Blackhawks @250

Montreal Canadiens @1000