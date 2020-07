Scommesse Hockey NHL: dal 31 luglio torna la corsa alla Stanley Cup. Si giocherà a Edmonton e Toronto. Analisi e previsioni sulle serie del First round

Il 31 luglio si torna anche sul ghiaccio con l'Hockey NHL che chiuderà la stagione con un torneo e un format speciale a 24 squadre. Andiamo a vedere le serie dei First round con quote, statistiche e i consigli per le scommesse, poche ore dopo l'annuncio della NHL di aver individuato in Edmonton e Toronto le due città dove si concluderà questa strana stagione interrotta dal covid.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che per ricevere tutti i nostri studi e le nostre giocate dovete seguirci anche al canale Telegram gratuito: IL PRESIDENTE SPORT USA, ma anche sul nostro podcast su YOUTUBE.

Edmonton e Toronto saranno le location. Le nuove quote antepost per la vittoria della Stanley Cup 2020

Tampa Bay Lightning e Boston Bruins rimangono le due grandi favorite per la vittoria finale secondo le quote antepost per la Stanley Cup 2020, seguiti dai Vegas Golden Knights e dai Colorado Avalanche, dopo di che si passa in doppia cifra con gli Edmonton Oilers che scendono da @11 a @10 dopo la notizia della location, questo per quanto riguarda le quote americane visto che su [BET365] stranamente troviamo la quota degli Oilers @26, così come quella dei Toronto Maple Leafs, l'altra squadra che dovrebbe avere un vantaggio e che sulle lavagne americane si prende non più alta di @11, appena dietro ai Washington Capitals e ai campioni in carica, i St. Louis Blues.

Tampa Bay Lightning @6

Boston Bruins @6

Vegas Golden Knights @7.25

Colorado Avalanche @8.25

Edmonton Oilers @10

St. Louis Blues 10.50

Washington Capitals @10.50

Toronto Maple Leafs @11

Philadelphia Flyers @12

Pittsburgh Penguins @15

Dallas Stars @15

Vancouver Canucks @21

Calgary Flames @34

Nashville Predators @34

Carolina Hurricanes @36

Winnipeg Jets @41

Florida Panthers @41

New York Rangers @41

New York Islanders @51

Columbus Blue Jackets @51

Chicago Blackhawks @51

Minnesota Wild @51

Montreal Canadiens @51

Arizona Coyotes @51

Nashville Predators - Arizona Coyotes

📈Quote vincente Serie: Predators @1.76 - Coyotes @2.10

📌Pick: COYOTES @2.10

🐯Nashville Predators

Record: 35-26-8

O/U: 37-30

Goals Per Game: 3.07

Goals Allowed Per Game:3.10

Power Play Percentage: 17.3%

Penalty Kill Percentage 76.1%

🐕Arizona Coyotes

Record: 33-29-8

O/U: 30.38

Goals Per Game: 2.71

Goals Allowed Per Game: 2.61

Power Play Percentage: 19.2%

Penalty Kill Percentage 82.7%

📊Statistiche Chiave

-Predators 4° come face-off vinti (52.3%)

-Predators 3° peggior penalty kill.

-Predators 25° in powerplay.

-Coyotes 3° miglior difesa nei 1° periodi (53 gol subiti).

-Coyotes peggiore come rendimento nelle partite decise da 1 solo gol.

Il leader dell'attacco dei Coyotes, Conor Garland, si era infortunato proprio prima dello stop e il suo rientro non è ancora certo. Arizona dovrà concentrarsi ancora di più sulla difesa, la 2° migliore a Ovest come gol concessi di media. I Predators sono una squadra di grande qualità che settimana dopo settimana è andata a crescere nonostante un Pekka Rinne sottotono. In stagione 1 vittoria a testa tra Nashville e Arizona, sempre per la squadra di casa. Predators e Coyotes hanno prodotto ben 11 Under negli ultimi 13 testa a testa.

Pekka Rinne a 35 anni sta giocando la sua peggior stagione (3.17 GAA, .895 SP). Filip Forsberg e Matt Duchene sono gli unici giocatori importanti in attacco. La difesa dei Coyotes è tra le migliori. Per me questa è una serie da 50-50 e da sfavorita trovo valore in Arizona. Solo 4 punti dividono le due squadre e i Coyotes sono migliori dei Predators in diverse statistiche, per esempio powerplay, penalty kill e in difesa, specialmente con un Darcy Kuemper tra i pali per i Coyotes (15-8-2 con Darcy tra i pali prima dell'infortunio di dicembre).

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

📈Quote vincente Serie: Oilers @1.62 - Blackhawks @2.40

📌Pick: OILERS @1.62

🛢Edmonton Oilers

Record: 37-25-9

O/U: 33-33

Goals Per Game: 3.14

Goals Allowed Per Game: 3.03

Power Play Percentage: 29.5%

Penalty Kill Percentage 84.4%

🦅Chicago Blackhawks

Record: 32-30-8

O/U: 34-35

Goals Per Game: 2.97

Goals Allowed Per Game: 3.06

Power Play Percentage: 15.2%

Penalty Kill Percentage 82.1%

📊Statistiche Chiave

-Blackhawks 3° peggior rendimento nelle partite decise da 1 gol.

-Blackhawks 4° come gol concessi nei 1° periodi ma 26° come gol concessi nell'ultimo periodo.

-Oilers miglior rendimento in power play e il 29.5% è il miglior dato NHL negli ultimi 40 anni!

Gli Oilers guidati da Connor McDavid (97 punti in 64 partite) sono favoriti. I Blackhawks sono una delle peggiori difese a Ovest ma nelle ultime prestazioni prima dello stop il portiere veterano Corey Crawford aveva migliorato i propri rendimenti con 2.41 gol concessi di media. Chicago ha vinto 2 sfide su 3 contro Edmonton in questa stagione con la squadra di casa sempre vincente. 3 Over negli ultimi 4 scontri diretti tra Oilers e Blackhawks.

"Fattore campo" e precedenti stagionali a parte, avrei puntato sulla vittoria di serie di Edmonton a prescindere. I Blackhawks sono la squadra che concede più tiri agli avversari e contro Leon Draisaitl, Connor McDavid e l'attacco di Edmonton potrebbe essere fatale. Gli Oilers sono letali anche in power play con quasi il 30% di conversioni, oltre a Mike Smith e Mikko Koskinen che in porta formano un buon duo mentre Chicago si deve affidare a Corey Crawford tra i pali.

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens

📈Quote vincente Serie: Penguins @1.42 - Canadiens @2.95

📌Pick: PENGUINS @1.42

🐧Pittsburgh Penguins

Record: 40-23-6

O/U: 33-33

Goals Per Game: 3.20

Goals Allowed Per Game: 2.84

Power Play Percentage: 19.9%

Penalty Kill Percentage 82.1%

🇨🇦Montreal Canadiens

Record: 31-31-9

O/U: 34-35

Goals Per Game: 2.93

Goals Allowed Per Game: 3.10

Power Play Percentage: 17.7%

Penalty Kill Percentage 78.7%

📊Statistiche Chiave

-Penguins 5° miglior squadra come tiri concessi di media (29.7).

-Penguins 4° come gol concessi in power-play (34).

-Canadiens 22° come conversioni in power play (17.7%).

-Canadiens 6° come gol segnati nei primi periodi ma calano al 25° nei terzi periodi.

Stagione da montagne russe per i Penguins che hanno passato momenti difficili, anche per colpa delle assenze. Il ritorno di Jake Guentzel sarà importante al fianco di Crosby e Malkin. I Canadiens si affidano al portiere veterano Carey Price che ha portato Montreal a 5 vittorie nelle ultime 7 partite con un .943 di percentuale salvataggi. Pittsburgh ha vinto 2 sfide stagionali su 3 contro Montreal, tutti scontri da Under.

Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kris Letang, il ritorno di Jake Guentzel e Matt Murray in porta. I Penguins sono semplicemente troppo forti per uscire in una serie contro i Canadiens che sono i peggiori tra le 24 squadre arrivate alla fase finale, e anche la stella, il portiere Carey Price, non può bastare per Montreal che rischia di giocare anche senza Max Domi per complicanze legate al suo stato di salute rispetto al COVID-19.

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets

📈Quote vincente Serie: Maple Leafs @1.50 - Blue Jackets @2.45

📌Pick: BLUE JACKETS @2.45

🍁Toronto Maple Leafs

Record: 36-25-9

O/U: 39-29

Goals Per Game: 3.39

Goals Allowed Per Game: 3.17

Power Play Percentage: 23.1%

Penalty Kill Percentage 77.7%

🎽Columbus Blue Jackets

Record: 33-22-15

O/U: 27-42

Goals Per Game: 2.57

Goals Allowed Per Game: 2.61

Power Play Percentage: 16.4%

Penalty Kill Percentage 81.7%

📊Statistiche Chiave

-Maple Leafs 29° come gol concessi nel ultimo periodo.

-Maple Leafs 28° come rendimento nelle partite decise da un solo gol.

-Maple Leafs 3° come faceoff vinti (52.5%).

-Blue Jackets miglior squadra come gol concessi negli ultimi periodi (51).

-Blue Jackets 26° come face-off vinti (48.5%).

Annata sotto le attese per Toronto anche per colpa dei tanti e importanti infortuni anche se al ritorno i canadesi ritroveranno Jake Muzzin, Morgan Rielly e Ilya Mikheyev. Per i Blue Jackets Elvis Merzlikins dopo aver giocato alla grande tra dicembre e febbraio in porta per Columbus, ha perso 12 partite su 15. 1-1 in stagione con vittoria sempre della squadra in trasferta. Negli ultimi 6 precedenti Toronto e Columbus hanno prodotto 6.5 gol totali di media.

Qui del "fattore campo" me ne frego e gioco sugli underdogs, i Blue Jackets in una serie da 50-50, quindi con molto valore su Columbus. Non vedo tutta questa differenza come dicono le quote. Auston Matthews, Mitch Marner e John Tavares sono i giocatori di riferimento di Toronto che ritrova anche Jake Muzzin, Morgan Rielly e Ilya Mikheyev ma in porta Frederik Andersen non mi convince del tutto e i Maple Leafs hanno pure un pessimo backup (Michael Hutchinson). Anche CLB ritrova giocatori importanti alla ripresa (Oliver Bjorkstrand e Cam Atkinson). Se leggete le statistiche i Blue Jackets sembrano avere un buon vantaggio negli ultimi periodi che in partite del genere sono chiaramente fondamentali.

NY Islanders - Florida Panthers

📈Quote vincente Serie: Islanders @1.95 - Panthers @1.86

📌Pick: PANTHERS @1.86

🏙NY Islanders

Record: 35-23-10

O/U: 29-36

Goals Per Game: 2.78

Goals Allowed Per Game: 2.79

Power Play Percentage: 17.2%

Penalty Kill Percentage 80.6%

🐅Florida Panthers

Record: 35-26-8

O/U: 38-30

Goals Per Game: 3.30

Goals Allowed Per Game: 3.25

Power Play Percentage: 21.2%

Penalty Kill Percentage 78.4%

📊Statistiche Chiave

-Islanders penultimi in NHL come gol segnati in trasferta (77).

-Panthers 20° come gol segnati nel primo periodo ma sono 3° e 6° in questa statistica su secondo e terzo periodo.

Grande prima parte stagionale per gli Islanders che sono crollati prima dello stop con 11 sconfitte su 13 (comprese 7 ko consecutivi). I Panthers si affidano a Sergei Bobrovsky che in porta ha giocato moltissimo. NYI ha però vinto tutte e 3 le sfide stagionali contro Florida, ma sono sempre state sfide tiratissime da Under e chiuse col minimo scarto. Islanders e Panthers hanno segnato 7 Under negli ultimi 8 precedenti.

Mi dispiace per i miei Islanders ma gioco sugli sfavoriti anche in questo caso. I Panthers sono stati molto delusi dal grande acquisto dell'ultima offseason, il portiere Sergei Bobrovsky che ha giocato la sua peggior stagione in carriera (3.23 GAA, .900 SP) ma parliamo sempre di una stella che potrà migliorare, senza dimenticare che è emerso anche il backup Chris Driedger con grandi numeri stagionali (2.05 GAA, .938 SP).

Vancouver Canucks - Minnesota Wild

📈Quote vincente Serie: Canucks @1.74 - Wild @2.15

📌Pick: CANUCKS @1.74

🥶Vancouver Canucks

Record: 36-27-6

O/U: 38-28

Goals Per Game: 3.25

Goals Allowed Per Game: 3.10

Power Play Percentage: 24.1%

Penalty Kill Percentage 80.5%

🤪Minnesota Wild

Record: 35-27-7

O/U: 32-32

Goals Per Game: 3.16

Goals Allowed Per Game: 3.14

Power Play Percentage: 21.3%

Penalty Kill Percentage 77.2%

📊Statistiche Chiave

-Canucks hanno segnato 11 Over nelle ultime 14 partite.

-Canucks 4° come conversioni in power play (24.1%).

-Canucks 2° come faceoff vinti (54%).

-Wild 25° come penality kill (77.2%).

-Wild 27° come faceoff vinti (48.4%).

I Canucks hanno il 2° miglior attacco a Ovest. Il portiere titolare Jacob Markstrom (23-16-4, 2.75 GAA, .918 SP) ritornerà dopo questa pausa. I Wild avevano iniziato male ma poi hanno cambiato passo con 12 vittorie su 19. Minnesota inoltre ha vinto 2 partite su 3 quest'anno contro Vancouver. In porta Alex Stalock (20-11-4, 2.67 GAA, .910 SP) ha rubato gol posto a Devan Dubnyk (3.35 GAA, .890 SP).

I Wild hanno più esperienza e forse sono meglio difensivamente, ma i Canucks sono meglio in tutto il resto (attacco, singoli, special team), inoltre col rientro di Markstrom miglioreranno anche dietro. Impietose le statistiche chiave nettamente dalla patte di Vancouver sia in power play che faceoff.

Carolina Hurricanes - NY Rangers

📈Quote vincente Serie: Hurricanes @1.71 - Rangers @2.20

📌Pick: RANGERS @2.20

🌀Carolins Hurricanes

Record: 38-25-5

O/U: 33-35

Goals Per Game: 3.19

Goals Allowed Per Game: 2.84

Power Play Percentage: 22.3%

Penalty Kill Percentage 84.0%

🗽NY Rangers

Record: 37-28-5

O/U: 35-33

Goals Per Game: 3.33

Goals Allowed Per Game: 3.14

Power Play Percentage: 22.9%

Penalty Kill Percentage 77.4%

📊Statistiche Chiave

-Hurricanes 3° come riti di media ma anche penultimi come tiri concessi agli avversari.

-Hurricanes vincono l'83.9% delle partite in cui segnano per primi (miglior dato NHL).

-Hurricanes squadra che ha giocato più in inferiorità numerica in tutta la NHL quest'anno.

-Rangers 2° come gol segnati nell'ultimo periodo.

-Rangers sono 10-2 negli ultimi precedenti contro gli Hurricanes.

Gli Hurricanes prima dello stop hanno dovuto fare i conti con le assenze in difesa di Brett Pesce, Dougie Hamilton e Sami Vatanen anche se questi ultimi 2 dovrebbero tornare sul ghiaccio contro i Rangers che sono una squadra da non sottovalutare ma a loro volta difensivamente concedono molto. NYR ha vinto tutte e 4 le sfide stagionali contro Carolina quest'anno e in 4 degli ultimi 6 precedenti tra Hurricanes e Rangers è stato Under, un trend che potrebbe cambiare.

NYR è quasi una bestia nera per Carolina, e secondo me potrebbe esserlo anche in questa serie, con nomi importanti come Artemi Panarin, Mika Zibanejad e anche il ritorno di Chris Kreider. A 38 anni l'esperienza non manca ad Henrik Lundqvist che però sta tenendo numeri negativi (3.16 GAA, .905 SP) ma niente paura, per NYR è emerso un fantastico rookie in porta, Igor Shesterkin (10-2, 2.52 GAA, .922 SP). Inoltre non dimentichiamo i numeri di Lundqvist in carriera contro Carolina (16-3, 1.74 GAA).

Calgary Flames - Winnipeg Jets

📈Quote vincente Serie: Jets @1.85 - Flames @1.95

📌Pick: JETS @1.86

🔥Calgary Flames

Record: 36-27-7

O/U: 34-32

Goals Per Game: 2.91

Goals Allowed Per Game: 3.06

Power Play Percentage: 21.2%

Penalty Kill Percentage 82.1%

✈️Winnipeg Jets

Record: 37-28-6

O/U: 29-37

Goals Per Game: 3.00

Goals Allowed Per Game: 2.83

Power Play Percentage: 20.4%

Penalty Kill Percentage 77.6%

📊Statistiche Chiave

-Flames Over 14-6-1 nelle ultime partite.

-Flames 8° come penalty kill (82.1%).

-Jets hanno segnato 3.35 goals di media nelle ultime 17 partite.

I Flames hanno ritrovato Mark Giordano e dopo lo stop dovrebbero ritrovare anche Travis Hamonic. Anche i Jets hanno avuto l'infermeria sempre piena, tra cui Bryan Little che ha già finito la propria stagione e che era stato protagonista col gol vittoria in OT dei Jets sui Flames nell'ultimo e unico scontro stagionale vinto 2-1 da Winnipeg in casa. Jets e Flames hanno segnato 5 Under negli ultimi 6 scontri diretti.

La serie più in bilico ma a mio avviso anche una delle più belle su cui puntare, pro Jets. I Flames si affidano a Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau e Sean Monahan ma i giocatori di qualità nel roster di Winnipeg sono davvero tanti (Patrik Laine, Blake Wheeler, Kyle Connor, Nik Ehlers e Mark Scheifele) e secondo me i Jets sono meglio anche in porta con Connor Hellebuyck (31-21-5, 2.57 GAA, .922 SP), uno dei contender per il Vezina Trophy che preferisco a David Rittich (2.97 GAA, .907 SP) titolare in bilico per Calgary che potrebbe utilizzare anche il backup Cam Talbot, un altro che non mi fa impazzire.