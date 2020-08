Pronostici Hockey su Ghiaccio: torna la stagione NHL per il gran finale. Analisi e scommesse sulle sfide del 1 e 2 agosto 2020

Questo fine settimana c'è il restart della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL con il finale della corsa alla Stanley Cup. Andiamo a vedere tutte le sfide con i consigli antepost sulle vittorie di serie e sulle singole partite di sabato e domenica.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 1 Agosto

🏒Carolina Hurricanes - NY Rangers

📌Vincente Serie: RANGERS @2.20

NYR ha vinto tutte e 4 le sfide stagionali contro Carolina quest'anno. NYR è quasi una bestia nera per Carolina (10-2 negli ultimi precedenti contro gli Hurricanes), e secondo me potrebbe esserlo anche in questa serie con anche il ritorno di Chris Kreider ma per questa prima sfida non prendo giocate.

🏒Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks: OVER 5.5 @1.76

📌Vincente Serie: OILERS @1.62

Gli Oilers guidati da Connor McDavid (97 punti in 64 partite) sono favoriti contro i Blackhawks sono una delle peggiori difese a Ovest ma non sono comunque una squadra da sottovalutare. Chicago ha vinto 2 sfide su 3 contro Edmonton in questa stagione. 3 Over negli ultimi 4 scontri diretti tra Oilers e Blackhawks. I Blackhawks sono la squadra che concede più tiri agli avversari e contro Leon Draisaitl, Connor McDavid e l'attacco di Edmonton potrebbe essere fatale. Gli Oilers sono letali anche in power play con quasi il 30% di conversioni (29.5% è il miglior dato NHL negli ultimi 40 anni!). Per me gli Oilers vinceranno questa serie e l'ho consigliato in antepost. Su questa gara 1 però fate particolare attenzione ad Over.

🏒NY Islanders - Florida Panthers: UNDER 5.5 @1.95

📌Vincente Serie: PANTHERS @1.86

Grande prima parte stagionale per gli Islanders che sono crollati prima dello stop con 11 sconfitte su 13 (compresi 7 ko consecutivi). NYI ha però vinto tutte e 3 le sfide stagionali contro Florida, ma sono sempre state sfide tiratissime da Under e chiuse col minimo scarto. Islanders e Panthers hanno segnato 7 Under negli ultimi 8 precedenti. Gli Islanders sono penultimi in NHL come gol segnati in trasferta (77).

🏒Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens: PENGUINS @1.62 - OVER 5.5 @2.05

📌Vincente Serie: PENGUINS @1.42

Il ritorno di Jake Guentzel sarà importante al fianco di Crosby e Malkin per i Penguins. I Canadiens si affidano al portiere veterano Carey Price che ha portato Montreal a 5 vittorie nelle ultime 7 partite con un .943 di percentuale salvataggi. Pittsburgh ha vinto 2 sfide stagionali su 3 contro Montreal, tutti scontri da Under. Price, non può bastare per Montreal (non ci sarà nemmeno Max Domi) contro Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kris Letang, il ritorno di Jake Guentzel e Matt Murray in porta. Gioco sulla vittoria dei Penguins e anche su Over con quota oltre la pari di valore.

🏒Calgary Flames - Winnipeg Jets: JETS @2.18

📌Vincente Serie: JETS @1.86

I Flames hanno ritrovato Mark Giordano e dopo lo stop dovrebbero ritrovare anche Travis Hamonic. Anche i Jets hanno avuto l'infermeria sempre piena, tra cui Bryan Little che ha già finito la propria stagione e che era stato protagonista col gol vittoria in OT dei Jets sui Flames nell'ultimo e unico scontro stagionale vinto 2-1 da Winnipeg in casa, ma i Jets possono comunque affidarsi ad altri giocatori di qualità Patrik Laine, Blake Wheeler, Kyle Connor, Nik Ehlers e Mark Scheifele). Jets e Flames hanno segnato 5 Under negli ultimi 6 scontri diretti. I Jets sono meglio anche in porta con Connor Hellebuyck (31-21-5, 2.57 GAA, .922 SP), uno dei contender per il Vezina Trophy che preferisco a David Rittich (2.97 GAA, .907 SP) titolare in bilico per Calgary che potrebbe utilizzare anche il backup Cam Talbot, un altro che non mi fa impazzire. Secondo me i Jets vinceranno la serie e li prendo molto vincenti oggi con quota oltre la pari.

Analisi e Free Pick NHL 2 Agosto

🏒Nashville Predators - Arizona Coyotes

📌Vincente Serie: COYOTES @2.10

Arizona dovrà concentrarsi ancora di più sulla difesa, la 2° migliore a Ovest come gol concessi di media. I Predators sono una squadra di grande qualità che settimana dopo settimana è andata a crescere nonostante un Pekka Rinne sottotono che a 35 anni sta giocando la sua peggior stagione (3.17 GAA, .895 SP). Quest'anno 1 vittoria a testa tra Nashville e Arizona, sempre per la squadra di casa. Predators e Coyotes hanno prodotto ben 11 Under negli ultimi 13 testa a testa.

🏒Boston Bruins-Philadelphia Flyers: BRUINS @1.80

Sfida di round-robin per determinare la Top-4 dei playoff seeding. Gioco sulla vittoria di Boston che è una squadra superiore anche se i Flyers hanno giocato bene quest'anno grazie al portiere Carter Hart che però ha un problema, il rendimento in trasferta infinitamente inferiore (4-10-1, 3.81 GAA e .857 SP). Philadelphia potrebbe essere una delle squadre più colpite dal non giocare in casa, a differenza di Boston che è stata una delle migliori squadre come rendimento in trasferta (22-10-3).

🏒St.Louis Blues-Colorado Avalanche: AVALANCHE @1.90

Altra sfida di seeding round-robin, questa volta a Ovest. Gli Avalanche di Nathan MacKinnon per me possono arrivare in fondo in questa stagione. Li vedo come un ottima squadra mentre non credo nel bis dei campioni in carica di St.Louis. Colorado non è solo attacco visto che anche in difesa è solida con Philipp Grubauer in porta, e quando si è infortunato anche il backup Pavel Francouz si è fatto trovare pronto. Dall'altra parte invece Jordan Binnington non sta tenendo gli strepitosi numeri dello scorso anno. St.Lpuis ha vinto le prime 2 sfide di regular-season in casa, ma ha perso le successive 2 in Colorado, una doppia sfida ad alto punteggio (5-2 e 7-3 per gli Avs). Preferisco Colorado.

🏒Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets

📌Vincente Serie: BLUE JACKETS @2.45

Annata sotto le attese per Toronto anche per colpa dei tanti e importanti infortuni anche se al ritorno i canadesi ritroveranno Jake Muzzin, Morgan Rielly e Ilya Mikheyev e ha anche Auston Matthews, Mitch Marner e John Tavares tra i propri giocatori di riferimento ma in porta Frederik Andersen non mi convince del tutto e i Maple Leafs hanno pure un pessimo backup (Michael Hutchinson). Anche CLB ritrova giocatori importanti alla ripresa (Oliver Bjorkstrand e Cam Atkinson). Per i Blue Jackets Elvis Merzlikins dopo aver giocato alla grande tra dicembre e febbraio in porta per Columbus, ha perso 12 partite su 15. 1-1 in stagione con vittoria sempre della squadra in trasferta. Negli ultimi 6 precedenti Toronto e Columbus hanno prodotto 6.5 gol totali di media. Maple Leafs 29° come gol concessi nel ultimo periodo. Blue Jackets miglior squadra come gol concessi negli ultimi periodi (51).

🏒Vancouver Canucks - Minnesota Wild: OVER 5.5 @1.90

📌Vincente Serie: CANUCKS @1.74

I Canucks hanno il 2° miglior attacco a Ovest e in porta ritrovano il titolare Jacob Markstrom (23-16-4, 2.75 GAA, .918 SP). I Wild avevano iniziato male ma poi hanno cambiato passo con 12 vittorie su 19. Minnesota inoltre ha vinto 2 partite su 3 quest'anno contro Vancouver. In porta Alex Stalock (20-11-4, 2.67 GAA, .910 SP) ha rubato gol posto a Devan Dubnyk (3.35 GAA, .890 SP). I Wild hanno più esperienza e forse sono meglio difensivamente, ma i Canucks sono meglio in tutto il resto (attacco, singoli, special team), inoltre col rientro di Markstrom miglioreranno anche dietro. Impietose le statistiche chiave nettamente dalla patte di Vancouver sia in power play (4° col 24.1%) che faceoff (2° al 54%) mentre i Wild sono 25° come penality kill (77.2%) e 27° come faceoff vinti (48.4%). I Canucks hanno segnato 11 Over nelle ultime 14 partite, i Wild hanno cambiato passo in attacco con 3.59 goals nelle ultime 22. Andiamo con una partita da Over. Io favorisco i Canucks in questa serie ma attenzione perché i Wild potrebbero essere una delle sorprese alla ripresa.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.