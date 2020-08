Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens e partite del 03/08/2020

Il primo weekend della ripresa della stagione Hockey su Ghiaccio NHL è andato in archivio con alcuni colpi a sorpresa, su tutti la vittoria dei Canadiens in gara 1 contro i Penguins che oggi sono già chiamati a vincere.

Analisi e Free Pick NHL 3 Agosto

Questa giornata inizia prestissimo (ore 18 italiane) con Carolina Hurricanes-NY Rangers e poi si continua con Calgary Flames-Winnipeg Jets. Da non perdere il big match Tampa Bay Lightning-Washington Capitals mentre a tarda notte toccherà a Vegas Golden Knights-Dallas Stars e Edmonton Oilers-Chicago Blackhawks, altra sorpresa del primo turno con la vittoria di Chicago. Di Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens parliamo in free pick con un doppio consiglio.

🏒Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens: PENGUINS @1.60 (stake 0.5)

🏒Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens: OVER 5.5 @2.25 (stake 0.5)

I Canadiens hanno vinto 3-2 OT la prima contro i Penguins, oggi favoritissimi per riportare la serie sul 1-1. Sempre Under nelle ultime 5 sfide tra queste due formazioni, ma oggi provo Over visto che in gara 1 le chance di gol non sono mancate, ma Carey Price e Matt Murray hanno lavorato benissimo tra i pali. Se calassero un pò potremmo vedere Over (anche la quota oltre la pari è di valore). Prendo però anche la vittoria di Sidney Crosby e compagni che non possono perderne un altra.

