Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su NY Rangers-Carolina Hurricanes e partite del 04/08/2020

La giornata di Hockey su Ghiaccio NH inizia molto presto (ore 18 italiane) e ha in programma 6 sfide. Noi ci concentriamo su NY Rangers-Carolina Hurricanes teatro della nostra free pick.

Analisi e Free Pick NHL 4 Agosto

La giornata sarà aperta da NY Islanders-Florida Panthers (gli Islanders hanno vinto 2-1 la prima, oggi le quote sono in perfetta parità con i Panthers che cercheranno di evitare di andare sotto 0-2 in una serie da 5 partite) e si continua sempre in prima serata italiana con Nashville Predators-Arizona Coyotes (qui potremmo vedere Under dopo i botti della prima sfida vinta 4-3 dai Coyotes) e Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets (dopo lo sweep dello scorso anno su Tampa i Blue Jackets potrebbero fare uno scherzetto da sfavoriti anche contro Toronto quest'anno). Più tardi Winnipeg Jets-Calgary Flames (i Jets si sono portati sul 1-1 grazie alla vittoria di ieri ma per questo back to back sono nuovamente sfavoriti anche perché ci sono Scheifele, Appleton e Laine in dubbio) e Vancouver Canucks-Minnesota Wild (occhio ai Wild che hanno vinto 3-0 la prima sfida tenendo a secco l'ottimo attacco di Vancouver grazie ad una grande prova di Alex Stalock che forma un ottimo duo tra i pali con Devan Dubnyk).

🏒NY Rangers-Carolina Hurricanes: OVER 5.5 @2.13 (stake 0.5)

Giocata con quota da provare sull'Over dopo che gli Hurricanes hanno vinto 4-1 la prima sfida alla ripresa, con un ottimo Petr Mrazek (21-16-2, 2.69 GAA, .905 SV%) in porta mentre tra i pali di NYR rimane il ballottaggio Henrik Lundqvist (10-12-1, 3.16 GAA, .905 SV%) - Igor Shesterkin (10-2-0, 2.52 GAA, .932 SV%), con quest'ultimo non al meglio fisicamente mentre il veterano Lundqvist non sta giocando una grande stagione. Vero che Carolina ha in forse Dougie Hamilton (out Brett Pesce) ma rimane una squadra che riesce sempre a costruirsi tante azioni pericolose e l'ho vista meglio dei Rangers alla ripresa. NYR inoltre è senza Jesper Fast oltre ai problemi di Shesterkin. I Rangers sono Over 7-3 nelle ultime partite, gli Hurricanes sono Over 7-3 nelle uscite dopo una vittoria.

