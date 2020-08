Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens e partite del 05/08/2020

Altre 6 partite questo mercoledì con i playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL. Si inizia come di consueto presto dalle 18 italiane con Florida Panthers-New York Islanders anche se oggi ci concentriamo su Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens con una doppia free pick.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 5 Agosto

Iniziamo dalle parti in programma oggi. Florida Panthers-New York Islanders. Gli Islanders hanno vinto le prime 2 dominando 2-1 e 4-2. Arizona Coyotes-Nashville Predators. Serie sul 1-1 e back to back visto che ieri Nashville ha vinto 4-2 pareggiando la serie. Boston Bruins-Tampa Bay Lightning. I Bruins hanno ripreso male perdendo 1-4 contro i Flyers. I Lightning hanno rimontato da sotto 0-2 fino al 3-2 SO contro Washington. Dallas Stars-Colorado Avalanche. Gli Avs hanno vinto 2-1 la prima partita di post-season contro i Blues mentre gli Stars sono tornati sul ghiaccio perdendo 3-5 contro Vegas, allungando a 7 la striscia perdente iniziata ben prima dello stop. Edmonton Oilers-Chicago Blackhawks. Serie sul 1-1 che sta viaggiando su punteggi molto alti (6-4 Chicago alla prima, 6-3 Edmonton a gara 2). Connor McDavid è on fire in attacco, Edmonton è micidiale in power play e Mikko Koskinen ha migliorato la situazione in porta al posto di Mike Smith per gli Oilers.

🏒Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens: PENGUINS @1.64 (stake 1)

🏒Pittsburgh Penguins-Montreal Canadiens: UNDER 5.5 @1.71 (stake 0.5)

Anche oggi andiamo sui Penguins e con stake pieno (nella ripresa NHL di norma stiamo giocando a mezzo stake), come in gara 2, per un altra vittoria di Crosby e soci che avevano perso la prima, ma si sono rifatti col 3-1 che ci ha mandato in cassa. Anche oggi potete pensare alla vittoria Pittsburgh 1X2 per salire intorno alla pari per un bel raddoppio, anche se io mi faccio bastare la quota moneyline di Marathon. Matt Murray nei playoffs si conferma on fire (29-20, 2.14 GAA, .922 SV% in carriera in post season, 1-1, 1.79 GAA, .937 SV% in quesi playoffs). Carey Price (1-1, 1.82 GAA .949 SV% playoffs) è il punto di forza di Montreal, quindi con questi 2 portieri consiglio anche Under 5.5, ma la mia prima scelta sono i Penguins vincenti.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.