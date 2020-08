Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Minnesota Wild-Vancouver Canucks e partite del 06/08/2020

Oggi sono in programma solo 5 partite. Si inizia con Minnesota Wild-Vancouver Canucks. Vediamo i nostri 3 consigli per le scommesse sulla ripresa della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 6 Agosto

Apriamo con Philadelphia Flyers-Washington Capitals su cui non abbiamo giocate e consigli da dare (i Flyers hanno vinto 4-1 la prima contro i Bruins, i Capitals hanno perso 2-3 SO contro Tampa e hanno sempre il loro top-scorer Carlson in dubbio) così come su Winnipeg Jets-Calgary Flames (qui siamo già a gara 4 con i Flames avanti 2-1) a chiudere la notte di Hockey NHL.

🏒Minnesota Wild-Vancouver Canucks: WILD @1.90 (stake 0.5)

In antepost ho preso i Canucks che arrivano dal 4-3 con cui hanno pareggiato la serie dopo lo 0-3 in gara 1, ma Vancouver mi sta deludendo e i WIld potrebbero rimettere la testa avanti oggi. I Canucks anche nella vittoria di gara 2 non mi hanno convinto con soli 28 tiri verso la porta di Stalock rispetto ai 35 tiri concessi con un ottimo Markstrom. Il punto di forza di Vancouver dovrebbe essere però l'attacco quindi questi numeri sono un problema per i canadesi.

🏒St.Louis Blues-Vegas Golden Knights: GOLDEN KNIGHTS @1.90 (stake 0.5)

Coach Peter DeBoer oggi dovrebbe giocare con Marc-Andre Fleury (season - 27-16-5, 2.77 GAA, .905 SV% ) tra i pali, dopo che nel 5-3 sugli Stars nella prima partita c'era il nuovo acquisto Robin Lehner (playoffs 1-0, 3.02 GAA, .893 SV%) tra i pali. La differenza Vegas l'ha però fatta in attacco con 5 gol contro l'ottima difesa di Dallas, dimostrando un ottima forma fisica con un 3° periodo dominante.. Jordan Binnington invece non è bastato ai Blues nel 1-2 contro Colorado, col portiere di St.Louis poco aiutato dal proprio attacco. Binnington ha guidato i Blues alla vittoria lo scorso anno, ma Marc-Andre Fleury ha una grande esperienza dall'alto dei suoi 152 playoff games (2.59 GAA, .911 SV%).

🏒Toronto Maple Leafs-Columbus Blue Jackets: UNDER 1.5 PRIMO PERIODO @1.82 (stake 0.5)

In stagione regolare gli Over stavano dominando, nel rientro post covid questo trend si è invertito, anzi gli Under sono dominanti, anche nei primi periodi, uscito in 17 partite su 28, comprese le prime 2 sfide tra Toronto e CLB (entrambi i primi periodi si sono chiusi sullo 0-0), anche grazie ai solidi portieri che queste franchigie possono schierare tra i pali: Frederik Andersen (.981 SV%) e Joonas Korpisalo (.970 SV%). Aggiungiamo anche che Blue Jackets e Maple Leafs hanno combinato per 0-12 in power play. Andiamo con un altra partita da basso punteggio e meno di 2 gol nei primi 20 minuti.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.