Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Washington Capitals-New York Islanders e partite del 12/08/2020

Dopo le prime 3 partite di ieri oggi ci sono altre 5 partite valide per gara 1 dei Conference Quarterfinals series. Ci occupiamo in particolare di Washington Capitals-New York Islanders con un doppio consiglio come free pick sul Hockey su Ghiaccio NHL.

Analisi e Free Pick NHL 12 Agosto

Il mercoledì di Hockey NHL inizia prestissimo, alle 17.15 italiane con Boston Bruins-Carolina Hurricanes. In prima serata all 21 anche Washington Capitals-New York Islanders di cui parliamo dopo mentre alle 23.30 tocca a Colorado Avalanche-Arizona Coyotes. Nella notte si chiude con Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens e St.Louis Blues-Vancouver Canucks.

🏒Washington Capitals-New York Islanders: ISLANDERS @2.27 (stake 0.5)

🏒Washington Capitals-New York Islanders: UNDER 5.5 @1.81 (stake 0.5)

Sfida da 50-50, per questo appoggio gli Islanders a questa quota. NYI ha giocato un ottima serie contro Florida e coach Barry Trotz conosce bene i Capitals con cui ha vinto 3 titoli di division consecutivi. NYI fa della difesa un punto di forza, con Semyon Varlamov che tra i pali ha concesso solo 8 gol in 5 partite. Sempre Under alla ripresa per i Capitals che a loro volta si affidano a Braden Holtby tra i pali, mentre il top scorer Carlson rimane in dubbio (out Eller). Gli Islanders sono 6-0 negli ultimi Conference Quarterfinals games e hanno vinto 2 delle ultime 3 sfide contro Washington (entrambe in trasferta). I Capitals sono 0-6 nelle uscite dopo aver segnato dopo aver concesso 2- gol la partita precedente (2-1 sui Bruins). Andiamo con vittoria NYI e Under, sempre a stake basso.

