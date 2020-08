Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Dallas Stars-Calgary Flames e partite del 13/08/2020

Altre 4 partite valide per gara 2 delle serie dei Conference Quarterfinal per i playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL. Si inizia alle ore 21 italiane con Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets per poi chiudere nella notte, alle 04.30, con Dallas Stars-Calgary Flames.

Analisi e Free Pick NHL 13 Agosto

Sono 4 le partite in programma oggi, e al momento non abbiamo grandi consigli da dare per le scommesse. Si inizia alle ore 21 con Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets. I Lightning hanno vinto 3-2 OT, dopo una maratona in gara 1 contro i Blue Jackets che si confermano un avversario ostico, ma hanno meno profondità rispetto a Tampa e giocatori fondamentali come Seth Jones e Zach Werenski hanno avuto un minutaggio altissimo.

Alle 23.30 tocca a Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks. Vegas ha vinto 4-1 la prima contro Chicago con i Golden Knights che si confermano in ottima forma e superiori rispetto ai Blackhawks. Vegas ha un ottimo potenziale d'attacco ma anche in porta Robin Lehner sta lavorando benissimo (2.11 GAA, .929 SP in 13 playoff games in carriera). I Blackhawks hanno faticato a mettere insieme azioni pericolose e dopo i 5 gol totali di gara 1 occhio a Under 6.0 anche oggi, ma con Vegas e Chicago potrebbe essere un azzardo dopo 7 Over negli ultimi 10 precedenti.

Nella notte, alle 02 si gioca Boston Bruins-Carolina Hurricanes. Ieri i Bruins hanno vinto 4-3 OT gara 1 contro Carolina in una serie non semplice da pronosticare e che lasciamo stare anche oggi. Segnaliamo però che gli Hurricanes hanno in forse Vatanen e Williams dopo lo stop di Pesce e sono 7-20 nei precedenti contro i Bruins.

Alle 04.30 si chiude con Dallas Stars-Calgary Flames. I Flames ci hanno mandato in cassa nel 3-2 di gara 1 sugli Stars che quei 2 gol li hanno segnati in pochi secondi, e nel resto della partita sono stati surclassati da Calgary che rimane una squadra più equilibrata rispetto a quella di Dallas che ha prodotto solo 12 azioni pericolose da gol in gara 1 con un attacco che rimane molto deficitario e il possibile rientro della stella, il portiere Ben Bishop tra i pali, potrebbe non bastare per gli Stars, anche perché per i Flames Cam Talbot continua a giocare molto bene in porta. Vediamo leggermente meglio i Flames per un altra vittoria ma si potrebbe pensare anche a Under visto il rientro di Bishop e il rendimento di Talbot, ma la linea è solo a 5.0 gol totali.

