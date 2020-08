Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Boston Bruins-Carolina Hurricanes e partite del 17/08/2020

Continuano le serie di playoffs del primo turno per la corsa del Hockey su Ghiaccio NHL verso la Stanley Cup. Oggi ci aspettano 4 partite al via dalle ore 21 italiane con Columbus Blue Jackets-Tampa Bay Lightning ma la nostra free pick si concentra su Boston Bruins-Carolina Hurricanes.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 17 Agosto

Sono 4 le sfide in programma per questo lunedì. Si inizia alle ore 21 con gara 4 tra Columbus Blue Jackets-Tampa Bay Lightning. Tampa è avanti 2-1 in questa serie comunque tiratissima con i Blue Jackets che si stanno battendo bene grazie principalmente a Joonas Korpisalo (1.51 GAA, .956 SP dalla ripresa) in porta mentre per i Lightning rimane out Stamkos (in forse). Brutta notizia anche per CLB che ha in dubbio Atkinson e Gerbe.

Arizona Coyotes-Colorado Avalanche. Dopo le prime 2 vittorie gli Avalanche hanno perso 2-4 in gara 3, con i Coyotes che tengono aperta la serie grazie a Darcy Kuemper. Vancouver Canucks-St. Louis Blues. I Blues hanno vinto 3-2 in overtime in gara 3 contro Vancouver. I Canucks avevano vinto le prime 2 sfide della serie e non hanno sfigurato neanche in gara 3 anche se persa.

🏒Boston Bruins-Carolina Hurricanes: BRUINS @1.87 (stake 0.5)

Torno sui Bruins che mi hanno mandato in cassa nel 3-1 di gara 3 con Jaroslav Halak in porta per Boston. No Tuukka Rask? Nessun problema per i Bruins visto che Jaroslav Halak (1-1, 2.59 GAA, .915 SP) è un ottimo backup e lo ha fatto vedere anche per tutta la regular Season (18-6, 2.39 GAA, .919 SP). Carolina dovrebbe lasciare a riposo Petr Mrazek per puntare su James Reimer (2-2, 1.50 GAA, .959 SP) che sta andando bene a sua volta. Non ci saranno Andrei Svechnikov e Brett Pesce per gli Hurricanes (in forse Joel Edmundson) mentre Boston dovrebbe ritrovare David Pastrnak.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.