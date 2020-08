Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks e partite del 18/08/2020

Altre 4 partite dei playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL che continuano con i Conference Quarterfinals al via dalle ore 21 italiane con Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers anche se come free pick ci concentriamo su Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks.

Analisi e Free Pick NHL 18 Agosto

Alle 21 si inizia con gara 4 tra Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers, serie che ha visto i Flyers portarsi avanti 2-1 grazie ad una vittoria di misura (1-0), l'ennesimo Under in questa grande sfida tra portieri: Carter Hart e Carey Price, aiutati in generale dal trend degli attacchi che hanno messo insieme appena 43 tiri.

Si continua con Dallas Stars-Calgary Flames, gara 5 spartiacque di una serie sul 2-2. Dallas ha perso Bn Bishop, Calgary ha in forse Tkachuk, i giochi sono ancora apertissimi. Nella notte si gioca gara 4 tra NY Islanders-Washington Capitals, serie dominata da NYI che potrebbe chiudere lo sweep. I Capitals si giocano tutto ma stanno faticando in attacco e oggi è in forse Backstrom. Per gli Islanders è in dubbio Boychuk ma in porta Semyon Varlamov è l'uomo in più in questa ripresa.

🏒Vegas Golden Knights-Chicago Blackhawks: GOLDEN KNIGHTS (1X2) @1.85 (stake 0.5)

Dopo le prime 3 vittorie della serie i Golden Knights hanno concesso una partita ai Blackhawks, con Marc-Andre Fleury (2-0, 2.50 GAA, .886 SP) lasciato a riposo, ma che dovrebbe tornare con tutta la sua esperienza per chiudere i conti in gara 5, e magari già nei tempi regolamentari per risparmiare energie. Fleury ha già guidato Vegas nel 2-1 di gara 3. Gara 4 invece è stata davvero anomala per l'attacco di Vegas che nei playoffs viaggia con 3.71 goals segnati di media, miglior dato. Corey Crawford (4-4, 3.21 GAA, .909 SP) ha giocato tutte le partite di Chicago dalla ripresa e non potrà continuare a fare miracoli. Chicago è senza Zack Smith ed Andrew Shaw ed è in forse anche Brent Seabrook.

