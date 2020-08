Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens e partite del 19/08/2020

Questo mercoledì si inizia presto, alle ore 18.00 italiane con Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets. Alle 4.30 di notte si chiude con St.Louis Blues-Vancouver Canucks ma è Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens la partita delle 5 in programma su cui ci concentriamo per la nostra free pick sul Hockey su Ghiaccio NHL di oggi.

Analisi e Free Pick NHL 19 Agosto

Oggi ci sono ben 5 partite in programma per le serie dei Conference Quarterfinals dei Playoffs Hockey su Ghiaccio NHL. Continua la corsa alla Stanley Cup che inizierà alle 18 con gara 6 Tampa Bay Lightning-Columbus Blue Jackets. I Lightning possono chiudere i conti dopo il 2-1 di gara 5, in una serie tutta a basso punteggio e da Under.

Alle 22 tocca a Boston Bruins-Carolina Hurricanes. I Bruins arrivano dal 4-3 in gara 4 con 4 reti all'ultimo periodo dopo un avvio a rilento. Alle 23.30 si continua con Colorado Avalanche--Arizona Coyotes, serie che gli Avalanche avanti 3-1 potranno chiudere dopo il dominante 7-1 di gara 4 in cui sia Darcy Kuemper che Antti Raanta hanno fatto disastri in porta. Si chiude nella notte con gara 5 tra St.Louis Blues-Vancouver Canucks, serie in parità. I canadesi avevano vinto le prime 2 partite ma i campioni in carica si sono ripresi in gara 3 e 4.

🏒Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens: UNDER 5.0 @1.86

🏒Philadelphia Flyers-Montreal Canadiens: FLYERS @1.74

Ci risiamo, in questa serie Under è la giocata da fare, anche con linea a 5.0 gol totali. Le squadre si sfidano in back to back dopo il 2-0 di ieri dei Flyers che ora sono ad un passo dalla qualificazione. Montreal è rimasta a secco nelle ultime 2 partite, i Flyers in gara 3 e in totale in questa serie stiamo assistendo a soli 2.75 gol di media (sempre Under). Carter Hart (5-1, 1.24 GAA, .958 SP) da una parte e Carey Price (4-4, 1.48 GAA, .949 SP) dall'altra stanno dominando in porta e oggi potrebbero essere chiamati a fare gli straordinari. Gli attacchi non creano tanti pericoli. Montreal è Under 7-2-1 nelle ultime 10 partite, arco di tempo in cui anche Philadelphia è Under 9-0-1. Andiamo con un altro Under ma anche con la vittoria dei Flyers che sto vedendo meglio e che potranno chiudere i conti oggi risparmiando energie, anche se Montreal si gioca tutto.

