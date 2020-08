Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Canadiens-Flyers e Canucks-Blues del 21/08/2020

Questa notte si giocane le gare 6 dei Conference Quarterfinals dei Hockey su Ghiaccio NHL: Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers e Vancouver Canucks-St.Louis Blues.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 21 Agosto

🏒Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers: UNDER 5.0 @1.86 (stake 0.5)

🏒Montreal Canadiens-Philadelphia Flyers: FLYERS @1.80 (stake 0.5)

I Flyers sono avanti 3-2 nella serie che non sono riusciti a chiudere a gara 5 persa 3-5 contro Montreal, prima partita a punteggio alto in questa serie che stava vivendo dei numeri dei portieri Carey Price (5-4, 1.65 GAA, .943 SP) e Carter Hart (5-2, 1.66 GAA, .944 SP) più che dagli attacchi che si sono svegliati di colpo, anche se non credo che questo succederà ancora. Sarò monotono ma torno su Under 5.0, ma torno anche sulla vittoria di Philadelphia che deve cercare di scongiurare una pericolosa gara 7 da dentro fuori. Inoltre nonostante la sconfitta, mercoledì Philadelphia ha creato più occasioni pericolose (15) che Montreal (9). I Flyers rimangono inoltre la squadra che concede meno tiri agli avversari e non perdono 2 partite di fila da gennaio. Vero che Philadelphia non potrà contare su Matt Niskanen sospeso e su Oskar Lindblom out (in forse anche Nicolas Aube-Kubel). I Canadiens però non potranno contare su Brendan Gallagher e Karl Alzner.

Vancouver Canucks-St.Louis Blues

Anche qui siamo a gara 6 con i Canucks che si sono riportati avanti grazie alla vittoria per 4-3 di gara 5 che ci ha mandato in cassa. Dopo 2 prove positive dei portieri Jake Allen (2-1, 1.86 GAA, .939 SP) e Jacob Markstrom (6-3, 2.48 GAA, .927 SP) abbiamo visto 7 reti. Oggi per St.Louis potrebbe essere rispolverato Jordan Binnington in porta. I Blues rischiano di essere senza Alexander Steen, Vladimir Tarasenko e Jay Bouwmeester ma anche Vancouver ha i suoi indisponibili (Tyler Myers, Tyler Toffoli, Josh Leivo, Micheal Ferland e Alexander Edler in forse).

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.