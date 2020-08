Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Flyers-Islanders ed Avalanche-Stars del 24/08/2020

Inizia una nuova serie di semifinale di conference, a Est con Philadelphia Flyers-NY Islanders, e si gioca anche Gara 2 tra Colorado Avalanche-Dallas Stars, dopo la vittoria di Dallas che si è portata a sorpresa avanti nella serie.

Analisi e Free Pick NHL 24 Agosto

🏒Philadelphia Flyers-NY Islanders: UNDER 5.0 @1.86 (stake 0.5)

Sfida in teoria difensiva in questa gara 1 con gli Islanders che al primo turno hanno fatto fuori i Capitals con uno strepitoso Semyon Varlamov (7-2, 1.67 GAA, .934 SP) tra i pali così come i Flyers hanno faticato ma sono passati contro i Canadiens in una serie a basso punteggio dominata da Carter Hart (6-2, 1.71 GAA, .943 SP). Oggi per gli Islanders dovrebbe recuperare Cal Clutterbuck (out Johnny Boychuk) mentre i Flyers hanno in forse Nicolas Aube-Kubel (out Oskar Lindblom, Samuel Morin). Gli Islanders mi sembrano avere qualcosa in più offensivamente rispetto ai Flyers che hanno segnato solo 11 gol in 6 partite, con un misero 10.3% di conversioni in power play.

🏒Colorado Avalanche-Dallas Stars

Gara 2 dopo che nella prima sfida siamo andati in cassa con Over, anche se non ho avuto il coraggio di giocare anche la vittoria di Dallas che è passata da sfavorita 5-3. In gara 1 Phillipp Grubauer è uscito per infortunio e al suo posto tra i pali di Colorado ci sarà Pavel Francouz (1-2, 1.59 GAA, .941) che è comunque un ottimo backup. Gli Avalanche sono senza Matt Calvert e Colin Wilson, con anche Erik Johnson in dubbio oltre all'assenza di Grubauer. Per Dallas sono in forse Stephen Johns e Ben Bishop (out Roman Polak, Martin Hanzal) e anche loro dovrebbero giocare ancora col backup Anton Khudobin (5-3, 2.55 GAA, .917) che però è stato davvero solido nelle ultime 4 partite, e in avanti si sono sbloccati anche Tyler Seguin, Alexander Radulov e Jamie Benn. Colorado, con Nathan MacKinnon, rimane sempre uno dei migliori attacchi della Western Conference.

