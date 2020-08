Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su Tampa Bay Lightning-Boston Bruins e Dallas Stars-Colorado Avalanche, playoffs del 31/08/2020

Altre 2 partite dei playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL: Tampa Bay Lightning-Boston Bruins e Dallas Stars-Colorado Avalanche.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC o attiva il servizio💎PREMIUM per avere una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report, variazioni di quote, news e giocate vincenti.

Analisi e Free Pick NHL 31 Agosto

🏒Tampa Bay Lightning-Boston Bruins: OVER 5.5 @2.10 (stake 0.5)

Serie sul 3-1 per i Lightning che dopo aver perso la prima sfida, hanno vinto le successive 3 schiantando i Bruins col risultato complessivo di 14-5. Ryan McDonagh rimane in dubbio e sono out Jan Rutta e Steven Stamkos, ma Tampa ha tante frecce al proprio arco (penso a Nikita Kucherov, Ondrej Palat e Victor Hedman) e in porta Andrei Vasilevskiy (9-3, 1.98 GAA, .927 SP) sta facendo un grande lavoro, sicuramente meglio di Jaroslav Halak (4-4, 2.94 GAA, .900 SP) che è il backup di Rask a cui ha preso il posto per via dell'infortunio del portiere titolare di Boston che sta pesando molto sulle assenze.

🏒Dallas Stars-Colorado Avalanche: AVALANCHE @1.75 (stake 0.5)

🏒Dallas Stars-Colorado Avalanche: OVER 5.5 @1.77 (stake 1)

Gli Stars ci stanno regalando grandi casse in questa serie che stanno comandando 3-1 su Colorado. Oggi gli Avalanche sono con le spalle al muro e possono solo vincere se non vogliono uscire. Erik Johnson, Colin Wilson, Matt Calvert e Joonas Donskoi sono out, ma c'è sempre un ottimo Nathan MacKinnon. Colorado è anche senza il portiere Phillip Grubauer e al suo posto ci sarà ancora Pavel Francouz (2-3, 2.69 GAA, .908 SP) che non sta facendo benissimo, tanto che nell'ultima partita si è rivisto anche il pessimo Michael Hutchinson in sostituzione. Per questo ripropongo anche Over su cui vado con stake pieno in una serie in cui stiamo assistendo a 8.5 gol di media! A loro volta gli Stars sono senza Stephen Jones e Roman Polak, e hanno anche loro il portiere titolare Ben Bishop che non ha giocato le ultime partite per infortunio e anche oggi dovrebbe lasciare il posto a Anton Khudobin (6-4, 2.75 GAA, .913 SP) che deve ringraziare il proprio attacco visto che ha già concesso 13 gol al pericoloso attacco degli Avalanche.

Seguici anche su YOUTUBE col nostro podcast quotidiano, e nel nuovo profilo INSTAGRAM di BETTING MANIAC, contenuti extra, dirette, curiosità dal mondo del betting sugli sport americani.