Pronostici Hockey su Ghiaccio NHL: Analisi e free pick su NY Islanders-Philadelphia Flyers e Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks, playoffs del 01/09/2020

Questa notte si giocano altre due partite nella corsa alla Stanley Cup dei playoffs di Hockey su Ghiaccio NHL che potrebbero essere decisive nelle serie di NY Islanders-Philadelphia Flyers e Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks.

Analisi e Free Pick NHL 1 settembre

Nella notte gli sport usa. Dall'una ci sono 2 partite delle Conference Semifinals. A Est NY Islanders-Philadelphia Flyers, gara 5 con NYI avanti 3-1 e che potrà chiudere i giochi, così come a Ovest potranno farlo in Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks i Golden Knights avanti 3-1con 18 gol segnati in 4 partite dal loro super attacco. Ecco la mia free pick scelta tra le 4 selezioni di oggi che trovate nel servizio PREMIUM e nel VIP BETTING MANIAC di TELEGRAM:

NY Islanders-Philadelphia Flyers: ISLANDERS @1.86 (stake 0.5)

La chiudiamo la serie? Da tifoso Islanders dico si, ma anche da scommettitore. Dopo una brutta gara 2 Semyon Varlamov (9-2, 1.69 GAA, .935 SP) è tornato a dominare tra i pali di NYI ma anche Carter Hart (playoffs - 7-4, 2.08 GAA, .931 SP) è una certezza per Philadelphia che rimane senza Oskar Lindblom e Samuel Morin mentre per NYI manca ancora Johnny Boychuk. Per me gli Islanders oltre all'ottima difesa, hanno qualcosa in più in attacco rispetto ai Flyers, e li prendo vincenti. Philadelphia sta facendo più tiri, ma l'attacco di NYI è davvero sempre pronto a sfruttare ogni opportunità. Dalla ripresa i Flyers hanno segnato solo 2.23 goals di media con un misero 9.1% in power play e devono quasi tutto ad Hart.

