Pronostici Hockey NHL Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di playoffs NHL del 4-5-6 settembre 2020

Vediamo le sfide del fine settimana di playoffs Hockey NHL. Continua la corsa alla Stanley Cup e sono da risolvere tre serie giunte sino a gara 7: Colorado Avalanche-Dallas Stars, Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks e Philadelphia Flyers-NY Islanders.

Analisi e Free Pick NHL 4 settembre

Questa notte si giocano due gare 7 decisive: Colorado Avalanche-Dallas Stars e Vancouver Canucks-Vegas Golden Knights. Ci concentriamo su quest'ultima per la nostra free pick di giornata.

🏒Vegas Golden Knights-Vancouver Canucks: UNDER 6.0 @1.90 (stake 1)

Ieri i Canucks hanno impressionato forzando gara 7 con un secco 4-0. L'infortunio di Jacob Markstrom (8-6, 2.85 GAA, .919) è quasi una fortuna visto che Thatcher Demko (2-0, 0.47 GAA, .990) ha parato 90 tiri su 91 nelle sue prime 2 partite di playoffs in carriera! E contro uno dei migliori attacchi NHL, quello di Vegas!!! Per i Golden Knights Robin Lehner (7-4, 2.17 GAA, .914) arriva da 2 prove poco incoraggianti nonostante l'attacco di Vancouver abbia messo insieme pochi tiri e azioni pericolose, ed è per questa serie di motivi, e per l'importanza della posta in palio in gara 7, che gioco su Under anche oggi, probabilmente la giocata più sicura, considerando anche il poco tempo per recuperare, come sta giocando Demko, e anche la linea a 6.0 che ci ripara un pochetto. I Canucks sono O/U 3-6 nelle ultime partite e O/U 1-4 nelle uscite dopo una vittoria. La serie ha prodotto 4 Under su 6 partite (esattamente 5.0 gol di media). Vegas è Undr 7-3 quando gioca la 3a partita in 4 notti e Under 19-7-1 alla 4° in 6. Non gioco su Vegas anche se credo che la rimonta dei Canucks si fermerà qui, e un pò mi dispiace. Vediamo se i canadesi faranno un altro miracolo.

Analisi e Free Pick NHL 5 settembre

Analisi e Free Pick NHL 6 settembre

