Pronostici Sport Americani: analisi e free pick playoffs Basket NBA (Celtics-Raptors e Clippers-Nuggets), Hockey NHL (Lightning-Islanders) e Baseball MLB (Cubs-Reds) del 09-09-2020

Tre free pick per questa notte di Sport americani. Ai playoffs di Basket NBA andiamo su gara 6 Boston Celtics-Toronto Raptors. Per i playoffs Hockey NHL ci concentriamo invece su gara 2 della finale a Est: Tampa Bay Lightning-NY Islanders. Infine nel Baseball Americano MLB analizziamo la sfida del giorno tra Chicago Cubs-Cincinnati Reds.

Analisi e Pronostici Sport USA 9 Settembre 2020

🏀BASKET NBA

🏀DOPPIA CELTICS +2.5 / NUGGETS +13.5 @2.05 (stake 1)

Doppia con la vittoria dei Celtics che ritengo superiori e potranno chiudere la serie contro i Raptors che non stanno ritrovando in Pascal Siakam la loro stella e nomi come Fred VanVleet e Norman Powell non possono reggere contro l'organizazione della squadra di Brad Stevens che può contare su Jayson Tatum, Kemba Walker, Jaylen Brown e anche Marcus Smart. Oggi Serge Ibaka è in forse per i canadesi. Boston ha la forza e la convinzione per evitare gara 7 che può rivelarsi sempre una sfida complicata.

I Nuggets si devono riorganizzarsi dopo le 2 sconfitte contro i Clippers che hanno già battuto però in questa serie. Jamal Murray sta soffrendo la difesa di LAC ma c'è sempre Nikola Jokic e anche il positivo rientro di Gary Harris. Denver si gioca tutto e con +13.5 punti di spread la prendo non credendo in un cappottane questa notte, anche se Kawhi Leonard e pure Paul George stanno giocando. Dopo aver perso nettamente la prima sfida, i Nuggets hanno vinto game 2 110-101 e perso game 3 per soli 6 punti.

⚾️BASEBALL MLB

⚾️Chicago Cubs-Cincinnati Reds: CUBS @1.65 (stake 1)

Doppia giocata sulla sfida più interessante di giornata a mio parere. La principale full stake è la vittoria dei Cubs che secondo me in casa hanno qualcosa in più dei Reds già battuti ieri 3-0. L'attacco dei Reds sta faticando con appena 4.16 runs segnate, ultimo in media battuta (.210) e sfiderà l'ottimo Yu Darvish (1.44 ERA, 0.88 WHIP) che sta giocando da dio (specialmente in casa) e il 29 agosto ha già battuto i Reds con 6 solidi inning in cui non ha concesso run (3-0 finale). Trevor Bauer (3-3, 2.05 ERA, 0.86 WHIP) arriva da 3 prove calanti dopo un grande avvio.

🏒HOCKEY NHL

🏒Tampa Bay Lightning-NY Islanders: LIGHTNING @1.60 (stake 1)

Torno sui Lightning dopo il dominante 8-2 in gara 1, con un terribile Thomas Greiss in porta per gli Islanders che oggi dovrebbero tornare con Semyon Varlamov (9-4, 2.22 GAA, .913) titolare, anche se preferisco Andrei Vasilevskiy (11-3, 1.92 GAA, .931) per Tampa che secondo me vincerà anche oggi. Li prendo a stake pieno (considerate anche 1X2 per salire intono @2.00 di quota o addirittura la puckline -1.5 che si prende @2.42). NYI ha in dubbio Cal Clutterbuck mentre per i Bolts Brayden Point, Nikita Kucherov e Victor Hedman sono in grande forma.

