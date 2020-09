Pronostici Hockey NHL Weekend Edition: analisi e scommesse sulle partite di playoffs NHL del 11-12-13 settembre 2020

Venerdì si gioca gara 3 mentre domenica c'è gara 4 che potrebbe essere già decisiva nella finale a Est tra Tampa Bay Lightning-NY Islanders. In mezzo al sabato gara 4 anche a Ovest con Dallas Stars-Vegas Golden Knights.

Analisi e Free Pick NHL 11 settembre

🏒Tampa Bay Lightning-NY Islanders: UNDER 5.5 @1.72 (stake 0.5)

Ho molti dubbi oggi, sono onesto. Qualcosa mi dice che NYI non andrà sotto 3-0 e la quota degli Islanders è anche molto golosa, ma nelle prime 2 sfide della serie ho visto un predominio di Tampa sia offensivo con Nikita Kucherov che in porta con l'affidabile Andrei Vasilevskiy (12-3, 1.86 GAA, .932) che ha respinto 27 tiri su 28, quindi sotto sotto so bene che Tampa ha il potenziale per vincere anche questa notte, ma la quota non mi soddisfa e oltre ai lungo degenti Jan Rutta e Steven Stamkos è in forse anche Brayden Point, con Alex Killorn sospeso, quindi una situazione non ottimale che sgonfia un po il potenziale offensivo di Tampa. Ecco allora che oggi la giocata migliore potrebbe essere l'Under visto che anche per NYI Semyon Varlamov (9-4, 2.21 GAA, .913) arriva da una buona prova tra i pali anche se i suoi alla fine hanno perso 1-2. Andiamo con un altra sfida a basso punteggio, ma con mezzo stake.

Analisi e Free Pick NHL 12 settembre

Analisi e Free Pick NHL 13 settembre

