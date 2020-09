Pronostici Hockey NHL: analisi e scommesse su Tampa Bay Lightning-Dallas Stars, Stanley Cup 2020

Siamo arrivati alla serie finale della stagione e dei playoff di Hockey NHL con in palio la Stanley Cup. Tampa Bay Lightning ha rispettato i pronostici a Est mentre a Ovest i Dallas Stars hanno sorpreso tanti.

Analisi e Free Pick Gara 1

🏒Tampa Bay Lightning-Dallas Stars: UNDER 5.5 @1.73 (stake 0.5)

I Tampa Bay Lightning hanno eliminato New York Islanders in 6 partite, tutto sommato meritando con un grande Andrei Vasilevskiy (14-5, 1.82 GAA, .931) in porta, ma anche dall'attacco che ha ritrovato Brayden Point dopo Alex Killorn. I Dallas Stars in avanti rispondono con Jamie Benn arrivato a 8 gol 18 punti nelle 21 partite dalla ripresa, il tutto senza Stephen Johns, Roman Polak e Martin Hanzal. Per oggi Dallas ha in forse anche Taylor Fedun e Radek Faksa oltre a Ben Bishop indisponibile, anche se Anton Khudobin (12-6, 2.62 GAA, .920) al suo posto non ha fatto male, anzi, nella finale a Ovest ha concesso solo 1.60 gol di media al potente attacco di Vegas. Con questi numeri, e con quelli di Vasilevskiy dall'altra parte, provo Under. Nei playoffs gli Stars hanno segnato 2.95 goals di media, i Lightning 3.11, ma in questa gara 1 della finalissima mi aspetto che entrambe staranno sotto media.

