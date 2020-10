Scommesse Hockey NHL: i Tampa Bay Lightning vincono la Stanley Cup 2020. Per la prossima stagione sono i Colorado Avalanche i favoriti

I Tampa Bay Lightning hanno appena alzato al cielo la Stanley Cup di questo difficile 2020, ma si inizia già a pensare alle quote antepost per il 2021 dove sono gli Avalanche i favoriti, proprio su Tampa.

Per il 2021 Avalanche favoriti sui Lightning campioni in carica

I Tampa Bay Lightning hanno superato i Dallas Stars in 6 partite, ma negli States si pensa già alla prossima stagione 2021 con i Colorado Avalanche @7.50 favoriti assoluti. Ci si aspettava molto già nel 2020 dagli Avs che possono contare su uno dei migliori giocatori al mondo: Nathan MacKinnon, ma anche il vincitore del Calder Trophy Cale Makar ma forse è il portiere, Philipp Grubauer, il punto interrogativo principale.

Gli avversari diretti saranno ancora una volta i campioni in carica, i Tampa Bay Lightning @8,00 assieme ai Vegas Golden Knights @8.00. I Boston Bruins @13 aprono la serie di squadre in doppia cifra. Interessante a situazione dei finalisti 2020, i Dallas Stars @21, snobbati anche nel 2021 nonostante siano arrivati alla finale senza la stella, il portiere titolare Ben Bishop che tornerà a disposizione nella prossima stagione.

Anche quest'anno la peggior squadra sulla carta è quella dei Detroit Red Wings @201, ma è in tripla cifra anche la formazione degli Ottawa Senators @101.

Colorado Avalanche @7.50

Tampa Bay Lightning @8

Vegas Golden Knights @8

Boston Bruins @13

Toronto Maple Leafs @16

Philadelphia Flyers @17

Washington Capitals @17

Pittsburgh Penguins @19

Dallas Stars @21

St. Louis Blues @21

Vancouver Canucks @21

Edmonton Oilers @21

New York Rangers @21

Carolina Hurricanes @26

New York Islanders @26

Calgary Flames @31

Nashville Predators @31

Winnipeg Jets @36

Arizona Coyotes @41

Columbus Blue Jackets @51

Florida Panthers @51

Minnesota Wild @51

New Jersey Devils @51

Montreal Canadiens @61

San Jose Sharks @61

Anaheim Ducks @81

Buffalo Sabres @81

Chicago Blackhawks @81

Los Angeles Kings @81

Ottawa Senators @101

Detroit Red Wings @201

