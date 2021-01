Pronostici Hockey NHL: inizia la stagione con Colorado favorita per la Stanley Cup 2021. Tutte le quote antepost e Free Pick proprio su Avalanche-Blues di mercoledì notte

Day1 della stagione di Hockey su Ghiaccio NHL che inizia mercoledì notte con le prime 5 partite al via con Philadelphia-Pittsburgh ma noi ci concentriamo su Colorado-St.Louis per la nostra free pick.

Hockey NHL Pick 13-01-2021

Inizia la stagione di Hockey NHL ed è con Philadelphia-Pittsburgh, stasera alle 23.30, che ritorna in sul ghiaccio. Seguono Toronto-Montreal e Tampa Bay-Chicago con i campioni in carica, i Lightning favoriti @1.40 per l'esordio vincente anche se saranno tutta la stagione senza Nikita Kucherov.

Più tardi nella notte ci sono Edmonton-Vancouver e Colorado-St.Louis, con Colorado che apre come favorita per la vittoria della Stanley Cup. Iniziamo col dire che sarà una stagione diversa, più corta, con 56 partite a squadra, un totale di 868 games in 116 giorni. La regular season finirà l'8 maggio poi inizia la post-season sempre a 16 squadre.

La 2° forza al via secondo i book è quella dei Vegas Golden Knights (a Sin City è arrivato anche Alex Pietrangelo alla corte di coach Peter DeBoer), davanti anche ai Lightning e ai Toronto Maple Leafs, per non parlare dei Boston Bruins che dopo 14 anni hanno salutato Zdeno Chara andato ai Washington Capitals che però in porta puntano su Ilya Samsonov, visto che Braden Holtby è andato ai Vancouver Canucks che tra le squadre in seconda fascia è tra le più interessanti. Sempre a Est sono da valutare i Buffalo Sabres con Jeff Skinner e Jeff Eichel ma anche un Taylor Hall in più. Vediamo le quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup 2021:

Nhl Stanley Cup 2020/21

Colorado Avalanche 7,75

Vegas Golden Knights 9,00

Tampa Bay Lightning 9,00

Toronto Maple Leafs 12

Boston Bruins 14

Philadelphia Flyers 16

Pittsburgh Penguins 18

Washington Capitals 20

Carolina Hurricanes 20

St. Louis Blues 20

Edmonton Oilers 22

Dallas Stars 22

New York Rangers 25

Nashville Predators 25

New York Islanders 25

Montreal Canadiens 25

Vancouver Canucks 30

Calgary Flames 33

Winnipeg Jets 35

Columbus Blue Jacket 40

Florida Panthers 45

San Jose Sharks 55

Minnesota Wild 55

Arizona Coyotes 55

Buffalo Sabres 60

New Jersey Devils 65

Anaheim Ducks 70

Chicago Blackhawks 70

Los Angeles Kings 80

Ottawa Senators 150

Detroit Red Wings 225

Come premi individuali l'Hart Memorial Trophy vede Connor McDavid @5.50 (runner-up della scorsa edizione) di poco favorito su Nathan MacKinnon @6.50 ed Auston Matthews @9. Il detentore del titolo, Leon Draisaitl, si gioca @10. Passa quasi in secondo piano un nome storico come quello di Sidney Crosby che si gioca @25 volte la posta e occhio anche a Jack Eichel @20.

Il Norris Trophy è invece dominato da Victor Hedman @6 davanti al campione in carica Roman Josi @8 che è uno dei difensori più completi della NHL, ma negli ultimi 8 anni hanno vinto 8 differenti giocatori questo titolo di miglior difensore. Attenzione anche a John Carlson, ma anche a Cale Makar con un anno in più a rinforzare la linea di Colorado dopo un primo anno impressionante.

Come abbiamo visto ci sono stati molti cambi importanti tra i pali di diverse squadre. Lo scorso anno il Vezina Trophy è stato vinto dallo straordinario Connor Hellebuyck che troviamo @9 per il repeat, dietro al solo Andrei Vasilevskiy @7.50. In terza posizione (come si è piazzato lo scorso anno) c'è Carter Hart. Due quote di valore sono per veterani che hanno fatto la storia degli ultimi anni di NHL: Tuukka Rask @14 e soprattutto Carey Price @15 che anche lo scorso anno è stato fantastico (mentre Rask a dire la verità ha un pò deluso ed è calato molto).

Chiudiamo i premi individuali col Calder Trophy, il miglior giovane, che lo scorso anno è stato vinto dal rookie di Colorado, Cale Makar. Il favorito è Igor Shesterkin @3 davanti al compagno di squadra a NY Alexis Lafrenière @4, la linea verde dei NY Rangers che stanno ricostruendo davvero bene. Un portiere però non vince il Calder Trophy dal 2009. Shesterkin prenderà il posto tra i pali di Henrik Lundqvist che dopo tanti anni ha lasciato la grande mela. Lo scorso anno Shesterkin ha giocato 12 partite con un record di 10-2 e solo 2.52 goals incassati di media.

FREE PICK NHL OPENING NIGHT

🏒Colorado Avalanche-St. Louis Blues: AVALANCHE @1.71 (stake 1)

Vado subito sui favoriti per la vittoria finale, gli Avalanche che per me debutteranno con una vittoria, squadra di talento immenso e con un attacco micidiale con Nathan Mackinnon a guidare assieme a Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen, Andre Burakovsky e Cale Makar, senza dimenticare Philip Grubauer che è tornato a disposizione tra i pali mentre i Blues iniziano la stagione senza il loro giocatore principale, Vladimir Tarasenko e hanno salutato capitan Alex Pietrangelo. Gli arrivi di Mike Hoffman e Torey Krug non possono bastare e anche in porta Jordan Binnington, eccezionale nel 2019, lo scorso anno nella bolla è calato molto come rendimento tra i pali di St.Louis.