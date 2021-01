Pronostici Hockey NHL: le quote su tutte le division e le partite del day2 di regular season col derby di NY: Rangers-Islanders

Oggi abbiamo altre 10 partite di Hockey NHL ma al day2 della regular season abbiamo già una partita rinviata: Florida-Dallas. Oggi vediamo le quote antepost division per division e le partite del giorno.

Vediamo analisi e Pronostici Gratis Hockey NHL. Vi ricordiamo che tutti i nostri studi e le nostre giocate le trovate su TELEGRAM al canale BETTING MANIAC.

Hockey NHL Pick 14-01-2021

Ieri abbiamo visto le quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup e i premi individuali, oggi vediamo le quote division per division. Iniziamo dalla North Division dove troviamo i Toronto Maple Leafs come favoriti davanti ai Montreal Canadiens. Occhio agli Edmonton Oilers che possono contare su un duo di stelle come Connor McDavid e Leon Draisaitl oltre alla discreta coppia di portieri: Mike Smith e Mikko Koskinen.

Nhl Division North 2020/21

Toronto Maple Leafs 2,20

Montreal Canadiens 5,50

Edmonton Oilers 6,25

Vancouver Canucks 6,75

Calgary Flames 8,50

Winnipeg Jets 9,00

Ottawa Senators 90

Passiamo alla East Division dove i Boston Bruins fanno il loro ingresso da favoriti nonostante abbiano perso due giocatori importanti come Torey Krug e Zdeno Chara. Gli altri grandi favoriti sono i Philadelphia Flyers che si mettono dietro anche i Pittsburgh Penguins. Quota di valore sui Washington Capitals che ripartono con Peter Laviolette in panchina e non hanno più Braden Holtby tra i pali, ma possono fare bene con Ilya Samsonov al suo posto. I Buffalo Sabres sono l'altra new entry, ma sono indietro in lavagna, dietro alle due squadre di New York e con solo i New Jersey Devils alle spalle.

Nhl Division East 2020/21

Boston Bruins 3,50

Philadelphia Flyers 3,85

Pittsburgh Penguins 5,50

Washington Capitals 6,50

New York Rangers 7,50

New York Islanders 8,50

Buffalo Sabres 16

New Jersey Devils 18

In West Division sono ovviamente i Colorado Avalanche i favoriti, visto che sono favoriti anche per la vittoria finale della Stanley Cup come vedevamo ieri, in un testa a testa con i Vegas Golden Knights ma occhio alla quota di valore dei St. Louis Blues che hanno debuttato proprio con una bella vittoria in Colorado.

Nhl Division West 2020/21

Colorado Avalanche 2,55

Vegas Golden Knights 2,75

St. Louis Blues 5,25

Minnesota Wild 14

Arizona Coyotes 14

San Jose Sharks 18

Anaheim Ducks 22

Los Angeles Kings 25

Infine la Central Division dove troviamo i campioni in carica, i Tampa Bay Lightning, come favoriti, anche se Tampa non si è mossa molto in entrata nel mercato se escludiamo Anthony Cirelli, ma sono partiti Kevin Shattenkirk, Zach Bogosian e Carter Verhaeghe, ma ci sono sempre big come Nikita Kucherov, Victor Hedman, Andrei Vasilevskiy e Brayden Point oltre a capitan Steven Stamkos finalmente recuperato. Tra gli outsider occhio ai Columbus Blue Jacket che ogni anno partono senza i favori delle quote ma vanno sempre meglio del previsto e con Max Domi, Pierre-Luc Dubois e Seth Jones si sono rinforzati, oltre ai due ottimi portieri: Joonas Korpisalo ed Elvis Merzlikins.

Nhl Central Division 2020/21

Tampa Bay Lightning 2,25

Dallas Stars 5,00

Carolina Hurricanes 5,00

Nashville Predators 7,75

Columbus Blue Jacket 9,50

Florida Panthers 10

Chicago Blackhawks 20

Detroit Red Wings 60

Veniamo alle 10 partite in programma oggi, al via con Buffalo Sabres-Washington Capitals, New Jersey Devils-Boston Bruins e la partita più attesa, il derby NY Rangers-NY Islanders.

A seguire sono sul ghiaccio anche Detroit Red Wings-Carolina Hurricanes. I padroni di casa sono attesi come tra i peggiori della NHL mentre sugli Hurricanes ci sono ottime speranze. Si gioca anche Nashville Predators-Columbus Blue Jackets dove vedremo se i Blue Jackets possono competere davvero con le migliori squadre di Central.

Interessante anche lo scontro canadese di North Division con Winnipeg Jets-Calgary Flames. C'è anche il rematcj Edmonton Oilers-Vancouver Canucks che si sono già sfidati ieri con 5-3 dei Canucks che hanno iniziato bene una stagione in cui potrebbero essere una delle grandi sorprese.

A tarda notte abbiamo Arizona Coyotes-San Jose Sharks, Vegas Golden Knights-Anaheim Ducks e a chiudere ci sono Los Angeles Kings-Minnesota Wild. Subito posticipata Florida Panthers-Dallas Stars.