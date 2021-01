Pronostici Hockey NHL Weekend Edition: le partite da non perdere con quote, statistiche e consigli sul primo fine settimana di regular season

Primo fine settimana anche per la regular season di Hockey su ghiaccio NHL. Andiamo a vedere le sfide più interessanti dal 15 al 17 gennaio 2021.

Hockey NHL Pick 15-01-2021

Il calendario corto e particolare di questa stagione ci mette di fronte a diversi rematch a pochi giorni di distanza dalla prima sfida, o adirittura in back to back come nel caso di Buffalo Sabres-Washington Capitals andata in scena ieri con vittoria in esterna dei Capitals per 6-4, dove abbiamo visto ben 10 gol nonostante pochi tiri in porta, sintomo del pessimo lavoro fatto tra i pali da Samsonov ed Hutton.

In tutto le partite di venerdì sono 5, visto che si giocano anche i rematch Philadelphia Flyers-Pittsburgh Penguins (che si erano sfidati all'opening day con 6-3 per i Flyers), Tampa Bay Lightning-Chicago Blackhawks (anche Tampa Bay torna a sfidare la squadra già dominata al day1, Chicago), mentre in Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs prima uscita stagionale di Ottawa data tra le peggiori squadre anche quest'anno. Rematch anche in Colorado Avalanche-St. Louis Blues con gli Avalanche che cercano riscatto dopo la brutta prova persa contro i rivali di St.Louis.

Hockey NHL Pick 16-01-2021

Ricco palinsesto del sabato con 10 partite in programma. Si inizia molto presto con New Jersey Devils-Boston Bruins e a seguire Arizona Coyotes-San Jose Sharks. Nella notte Edmonton Oilers-Montreal Canadiens e si ripropone il derby della grande mela con NY Rangers-NY Islanders, dopo il netto 4-0 degli Islanders nella prima sfida.

Si prosegue con Detroit Red Wings-Carolina Hurricanes, Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs, Nashville Predators-Columbus Blue Jackets e Los Angeles Kings-Minnesota Wild. Infine Calgary Flames-Vancouver Canucks e Vegas Golden Knights-Anaheim Ducks, con Vegas che ha già dominato alla prima contro i Ducks.

Hockey NHL Pick 17-01-2021

Solo due partite invece alla domenica (rinviata Tampa Bay Lightning-Dallas Stars per i problemi covid di Dallas che ha visto saltare anche la sfida con Florida di venerdì). In campo Pittsburgh Penguins-Washington Capitals, l'infinita sfida tra Alex Ovechkin e Sydney Crosby. Sul ghiaccio anche Florida Panthers-Chicago Blackhawks.